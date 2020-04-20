【疫巿優惠】海都酒家外賣自取小菜低至7折　樂活煮意推「一蚊雞快閃」優惠

▲ 海都酒家推外賣自取菜單，限時優惠低至7折，圖為黑毛豬叉燒，啖啖肉。(圖：餐廳提供)

不少飲食集團都會為醫護打打氣，順便益街坊。如近日便有酒店集團Tang's Living Group旗下餐廳亦新推一系列中菜自取優惠。如糅合傳統粵菜風味及新派孔府菜精粹的海都酒家，現推出「家嚐小菜」外賣自取菜單，提供多款招牌菜式，包括海都牛肋排、黑毛豬叉燒、葱燒羊肉等，外賣自取限時優惠更低至7折。

海都酒家（電話：2877 2211）

▲ 酒店集團旗下的中菜孔夫子名菜艷影蝦球。(圖：餐廳提供)

另一間打正旗號主打新派孔府菜的孔夫子，其外賣自取菜單包括特色煲仔菜、海鮮、蔬菜、肉類及飯麵，特別推介艷影蝦球、咕嚕黑毛豬及酸菜桂花魚片等熱賣菜式，即日起外賣自取可享75折優惠。

孔夫子（電話：3103 3833）

▲ 主打健康的樂活煮意和營養師合作推出「抗疫套餐」。(圖：餐廳提供)

還有崇尚健康有營理念的樂活煮意，推出「一蚊雞快閃」優惠，只需惠顧滿$250，即可以$1換購嫩滑多汁的原隻香草燒雞，或享外賣自取85折。

餐廳同時與營養師合作推出「抗疫套餐」，套餐主打具有排毒功效的蟲草花姬松茸螺頭唐排燉湯，加上火龍鳳梨果醋咕嚕黑豚肉、檸香薑黃咖喱牛肋條等，多款滋補美食任配搭，每人更附送滋陰潤肺的抗疫涼茶，食得有營又能提高免疫力。

樂活煮意（電話：3890 3100）

記者：趙景隆