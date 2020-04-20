【新冠肺炎】醫管局：再有28名確診者康復出院　另有8人危殆

▲ 公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收28名疑似個案。（馮漢柱攝）

本港截至今日（20日）下午4時暫未有新增確診個案，故衞生防護中心今不安排記者會；醫管局公布最新情況指，截至今日中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收28宗疑似個案，包括10男18女，年齡由19歲至85歲，現正等侯病毒檢測結果。

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而截至今日中午十二時，過去24小時共有28名確診病人康復出院，至今共有630名確診或疑似病人康復出院；現時有421人留院接受隔離，當中有392名確診病人分別於14間醫院留醫，其中8人情況危殆、5人情況嚴重，其餘379人情況穩定。

目前公立醫院負壓病床數目為1130 張，使用量為48.5%；負壓病房數目為579 間，使用量為64.8%。

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責任編輯：鄧凱文