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【食不安心】紅衫魚疑藏寄生蟲　港媽劏開魚卵驚見線狀物

健康 17:17 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

近日有市民劏開紅衫魚，發現魚卵內藏線狀物，懷疑是寄生蟲。

紅衫魚是本港常見食用魚，但近日有市民劏開紅衫魚，發現魚卵內藏線狀物，懷疑是寄生蟲，直呼「好恐怖」，並詢問網民是否能食用。有網民認為，線狀物不是蟲，而是魚春內的血管。亦有人指，海魚都有這些蟲，只要洗淨煮熟即可。

有網民劏開紅衫魚，驚見魚卵內藏線狀物。（圖片來源：Facebook群組「今晚煮乜好」）

有市民近日在Facebook群組「今晚煮乜好」發帖指，之前曾聽說過魚卵內有蟲，於是特地劏開紅衫魚，發現魚卵內真的有線狀物體。有網民留言指，以前曾見過一條紅衫魚，一切開全部都是會郁動的蟲，直言「到現在都不敢食紅衫魚」。亦有網民稱：「其實咩魚都有蟲，只是見唔到」只要劏走這個部分，洗淨煮熟，便可食用。

百分之99.9有寄生蟲

魚內疑似藏有寄生蟲的事情不時發生。過往亦多次有報道，發現在三文魚、油甘魚的魚身上抽出寄生蟲。香港魚類學會會長莊棣華過往受訪時曾表示，魚的體內有百分之99.9有寄生蟲，部分是肉眼難察，無需過分敏感。

油甘魚魚生抽出多條寄生活蟲最長30CM　專家：寄生蟲難以預防

他續指，魚身上有多種寄生蟲，而魚和寄生蟲之間是共生關係，大部分寄生蟲不會傷害到宿主（魚）。然而，當人類生吃這些魚類時，寄生蟲就會進入人體，尋找跟原宿主（魚）相類似環境，可對人體造成傷害，例如會進入胃壁導致嘔吐，甚至造成胃穿孔、劇痛和出血。因此，一般來說，如見到魚內有異物，應徹底洗乾淨，最重要徹底煮熟才進食。

【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身

責任編輯：羅嘉欣

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