【基層悲歌】與癌妻及兒子居100呎劏房　劏房戶爸爸突然被炒：只想求生存

▲ 劏房戶爸爸受疫情影響突然被炒。

新冠肺炎疫情持續，不少基層人士手停口停，其中有劏房戶爸爸與癌妻及兒子居100呎劏房，近日突然被炒，感慨稱只想求生存。

香港社會服務聯會在其facebook專頁發帖，稱原本從事水務工程的黃先生，月入約1.5萬元，與患有癌症的太太及就讀小學五年級的兒子，居住於土瓜灣約一百呎的劏房，月租5,300元，加上太太兼職所賺取約2000元，總算可應付生活開支。

受疫情影響被即時解僱

但受疫情影響，黃先生於上中旬突遭即時解僱，僅得萬多元的遣散費：

開支多，幾乎月月清，只有少許積蓄，已經一個多月找不到新工作，非常徬徨無助，只想求生存，想有錢交租及買食物。

日食兩餐減少開支

黃先生失業一個多月，積蓄及遣散費已所剩無幾，唯有壓縮食物及兒子的教育開支，如每天吃兩餐，並以很少的肉碎來炒飯及在家做饅頭。

剛完成癌症化療療程的黃太太稱，兒子成績屬中上，數學科尤其突出，但礙於經濟問題，未能好好培育兒子，大感無奈。

透過節省食物及教育開支，黃先生勉強能夠應付今個月的開支，但非常擔心下個月如何能負擔房租及一家溫飽，不敢想像將來，徬徨無助。協助黃先生的明愛九龍社區中心社工建議其，申請渣打對劏房戶的五千元資助金，希望能助他解決燃眉之急。

香港社會服務聯會（社聯）獲渣打銀行（香港）有限公司捐助1,000萬港元，資助2000個劏房家庭繳交租金，欲知申請相關條件及詳情，即睇：【下一頁】

更多基層悲歌，即睇：

【基層悲歌】繁華都市下的暗角人群 90多歲伯伯拎免費飯「偷多碗湯」

【基層悲歌】荃灣步行到油麻地領免費飯 社工聯絡上獨居伯伯：感激各界熱心