【口罩騙案】疫情以來警方接1865宗騙案　涉款近5700萬元

▲ 警方匯報多宗口罩騙案的拘捕行動過程。（曾秋文攝）

為打擊網上口罩騙案，警方網絡安全及科技罪案調查科展開「孤峰」行動，過去5日搜查全港多處地點，共拘捕18男13女，年齡介乎16至61歲；各宗案件共涉及逾400名受害者，損失金額近300萬元。

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東九龍總區及新界北總區刑事部聯合行動，過去五日分別進行拘捕行動，在油麻地，將軍澳，旺角，油塘及半山等地拘捕多人，被捕人士報稱任職發行助理，侍應，會計，退休及無業。其中新界北總區一單口罩騙案涉款高達36萬元，受害人是十多歲的學生，為非牟利團體採購口罩而被騙。另一宗大規模騙案，騙徒在網上招徠，收款後失聯，涉受害人122名。

網罪科（情報及支援）陳樂生警司表示自疫情發生以來，警方共收到1865宗口罩騙案，超過3900名受害者，涉款5690萬港元，其中最大一宗為2月初發生，損失2000萬元。

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記者：曾秋文