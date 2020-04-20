警察總部今早接獲含爆炸裝置郵件　收件人為警務處長鄧炳強

▲ 警察總部今早接獲一封寄予警務處處長的郵件，內裡含有一個可以運作的爆炸裝置。（資料圖片）

警方表示，今早（20日）10時20分，警察總部接獲一封寄予警務處處長的郵件，處理的警員聞到一陣易燃物品的氣味感到可疑，隨即通知爆炸品處理課人員處理﹐發現郵件內有一個可以運作的爆炸裝置，即時停止運作和檢取爆炸裝置作進一步化驗，案件無人受傷，交由港島總區刑事部跟進。

港島總區刑事總部高級警司吳穎詩指，非法及惡意引爆爆炸品，一經定罪可以判處終身監禁，明顯設計和寄出爆炸裝置的人士有意圖令收信或打開信件的人受傷，由於爆炸裝置一般都不穩定，甚至在運送途中發生爆炸，傷及無辜市民，對這些極不負責、妄顧他人、甚至公然排戰執法機關的行為，予以強烈的譴責，會盡一切能力調查案件甚至作出拘捕。

她又指，今次是第一次收到郵件寄給警務處處長而發現可疑易燃物體，不排險與早前接獲白色粉沫信件的案件有關，目前仍要調查郵件爆炸品的成分。

警隊高級炸彈處理主任馬偉德指，涉事郵件是一個可部分運作的土製炸彈，與近月發現的爆炸品不同，今次爆炸裝置的特性是由受害人操作，是以針對任何打開的人，可以是警員、市民、或郵政人員，而這種裝置常見於在過去幾十年國際恐怖分子。

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記者：陳子謙