【十八年後的終極對白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車

▲ 沒有後台的何遠東靠自己努力儲夠錢上車置業。

何遠東參演的新劇《十八年後的終極告白》今晚（4月20日）首播，近年憑在《心理追兇Mind Hunter》、《降魔的》精湛演出而為人留意的何遠東，劇中會跟好友重揭18年前的神秘命案。現實中的何遠東，原來是個精明的小業主，在公屋成長的何遠東，早在約8年前便靠自己成功上車，完成了首個人生夢想。

演藝學院畢業的何遠東，在TVB憑《降魔的》等劇打響知名度，已是小業主的何遠東，曾接受《經濟日報》訪問，表示早便明白當演員的收入並不穩定，故積極接不同的工作，如主持、教戲等，以增加收入來源。

▲ 何遠東在《十八年後的終極告白》將有不少內心戲發揮。

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何遠東出身自清貧家庭，出生時住在大磡村，後來該區遇上火災，一家四口獲政府編配至大埔區公屋。

何遠東因父親講過租屋等如幫人供屋，因此出來工作後，便以置業為工作目標。他入行後努力工作，曾表示試過一日做三份兼職，除此之外，還要減少大吃大喝的次數，以減少交通費的開支等，努力儲錢。

▲ 何遠東形容當時是膽粗粗上車。（經濟日報圖片）

月儲3,000元捱足5年

為了慳錢，他有時只以提子麥包充饑，坐電車代步，盡量減少消費，每個月扣除生活開支及償還學生貸款，可月儲約3,000元，捱了5年多，約在2012年期間，何遠東儲到20萬元首期，便買入大埔區一個實用面積約440平方呎兩房單位，樓價約300萬元以下，並承造九成按揭。

他笑指，當年沒有了解清楚買樓程序便入市。「當時膽粗粗上車，完全不懂上車步驟，那時落訂金後，才去銀行估價及承造按揭，慶幸當時有他人幫忙，令我順利上車，否則我不能上車。」

▲ 何遠東把房的地台升高以增儲物空間。（經濟日報圖片）

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作自住用途的何遠東，慶幸上車較早，其單位在兩年後已升值50多萬。

▲ 睡房的曲尺型大窗令房間增空間感。（經濟日報圖片）

何遠東本身屬投資有道的人，置業以外，他也曾投資外幣，也試過買賣「仙股」，雖也經歷過「損手」，但自覺穩陣務實的他，不會投資太大。何遠東自言現時負擔及包袱不會太大，於他來說，賺錢足夠供樓，有錢給父母及養貓便足夠。

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