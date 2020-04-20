【新冠肺炎】機場抵港人士4月22日起採樣後須等結果　通宵等候者將赴富豪東方酒店留宿

▲ 衞生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，前往在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。（曾秋文攝）

新冠肺炎疫情未緩和，港府今日（20日）起為所有機場入境人士進行兩次深喉唾液檢測。政府宣布，後日（22日）起所有機場入境而無病徵 人士，在亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，亦須在指定地點等候2019冠狀病毒病檢測結果，視乎航班抵達港時間，基於感染控制、人流控制，以及檢測時間等因素，衞生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，前往在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。

政府指，新安排實施後，乘搭清晨及上午抵港航班的乘客在衞生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，將會留在該中心等候結果，並將於同日獲得檢測結果；而在下午或晚上抵港的乘客，由於他們的檢測將不會在同日完成，衞生署會安排他們乘坐專車到富豪東方酒店的等候檢測結果中心等候檢測結果。

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政府稱，等候檢測結果中心設有基本保安服務，以確保等候檢測結果中心人士安全和不可擅自離開酒店，酒店會提供住宿期間的基本膳食，等候者只會入住酒店一晚，在翌日有檢測結果後便會被安排有序離開。如檢測結果呈陰性，他們將獲准離開酒店並立即返回家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫；確診者和密切接觸者將分別直接由救護車及政府安排的車輛送住醫院和指定檢疫中心，食物環境衞生署將對確診者入住的房間進行徹底清潔和消毒。

▲ 警方於富豪東方酒店外架設兩米高的水馬及拉閘。（黃傑偉攝）

衞生署會按《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）和《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），向所有在香港國際機場抵港的乘客發出檢疫令，相關政府部門會安排為他們戴上電子手環。根據檢疫令，有關人士不能離開酒店房間，更不能在酒店隨處走動。離開指定房間會被視為違反強制檢疫令和構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元元及監禁6個月。



政府發言人強調，在衞生署等候檢測結果中心等候檢測結果的人士在離開衞生署臨時樣本採集中心時，均沒有出現任何病徵，在確認檢測結果為陰性前，所有抵港人士均會被安排乘坐專車直接入住酒店，故此有關安排不會對酒店所處的社區帶來額外風險。

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記者：陳曉瑩