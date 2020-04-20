民主派倡緊急會議商《基本法》第22條　建制派斥沒有逼切性

▲ 民主派要求立法會政制事務委員會召開緊急會議，討論《基本法》第22條，惟建制派認為議題沒有逼切性。（資料圖片）

《基本法》第22條爭議於立法會政制事務委員會上演，民主派議員要求設緊急會議商討，建制派議員則普遍認為沒有逼切性。委員會主席張國鈞表示，今次會議不會處理相關議題，但會基於是否涉重大公眾利益，以及逼切性，去決定會否召開緊急會議，亦會要求政府以書面回應。

民主黨黃碧雲表示，中聯辦及國務院港澳辦近日言論製造出香港憲政危機，如何解讀《基本法》第22條是重要事情，動搖到香港憲政結構，建議盡快設緊急會議商討。

公民黨郭榮鏗認為，港府恍惚不明白《基本法》第22條的立場，才會數小時內修改新聞稿，推翻多年前的說法，認為港府做法「核突」，事件匪夷所思，有必要在立法會內討論。

議會陣線朱凱廸稱，前中聯辦主任姜恩柱曾言要遵守香港法律、不干預香港事務，所以有需要解釋，為何現時中聯辦指不受《基本法》第22條規限。

工聯會黃國健表明不反對討論修改新聞稿一事，直言港府做法頗為「肉酸」，亦反映港府對《基本法》理解欠正確，但撥亂反正後大家會有新理解。不過，黃認為事件欠緊急性，因為《基本法》的決定權及解釋權一直在於中央。

「建制班長」、商界（第二）廖長江不同意有憲制危機，不支持以緊急會議討論，直言沒有逼切性，反建議列在恆常會議的議程內作討論。

經民聯梁美芬則指，《基本法》解釋沒有新舊之分，只有對錯之分。梁認為，《基本法》是環環相扣，不能只討論第22條，假如立法會要作討論，應該要邀請《基本法》專家，而非只有港府官員到場。

責任編輯：陳宛彤