辱罵警員及拍打警車被控　麗晶花園兩居民簽保守行為

▲ 案件在觀塘法院再提訊。（資料圖片）

麗晶花園管理處去年8月，曾突然更改一棟大廈的出入密碼，惹居民不滿，逾百人在場聚集。警員接報到場，兩名屋苑居民以「死黑警」及粗口辱罵，1人涉拍打警車，兩人各被控1項公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，案件今（20日）於觀塘法院再提訊，兩人獲准以自簽2,000元，守行為12個月。

涉辱罵警員的兩名被告林志興（35歲），報稱社工；凌承宗（26歲），報稱香港郵政員工。兩人被控1項公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，林另被控1項未有出示身份證。

控罪指，兩人於去年8月25日在麗晶花園19座地下外，作出擾亂秩序行為，即拍打警車車身及使用侮辱性言語；林另被控於同日同地未能向警員張柏祺出示身份證明文件。

案件今再訊，控方指索取法律意見後，同意讓被告以自簽守行為方式處理。兩人准以自簽2,000元，守行為12個月，期間不得干犯相關罪行，即違反《公安條例》及《入境條例》下的任何罪行，並分別繳付訟費1,000元。

控方案情指，兩名被告為麗晶花園住客，案發當晚逾200人在管理處外聚集，不滿屋苑更改出入密碼，並要求解釋，管業處經理報稱不適。警員接報駕駛警車到場，一群人圍著警員以粗口辱罵，林向警員大叫「死黑警，嚟打我啦」，並以雜物擲向警車，及後被警員制服，林不願出示身份證。

在場人士對此感不滿，並要求「放咗佢」，期間凌大力拍打警車，與警員經追逐後被制服，凌指自己當時非常憤怒，兩人警誡下保持緘默。

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記者：林欣樂