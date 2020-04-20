【不斷增值】衛詩雅資產曬冷挑戰做「牌王」　逆境自強由住公屋變小富婆

▲ 衛詩雅先後考取近十張專業證書。

近期大多數人留家抗疫，也由此大家在網上舉行有各式各的「Challenge」。今天（4月20日）在衛詩雅（Michelle）個人社交平台發文，上載一張自己手持及桌上多張證書的照片，並寫道「資產曬冷Challenge」，歡迎大家挑戰一齊做「牌王」。

衛詩雅在社交平台分享如下：

「資產曬冷Challenge」 投資產品：各種專業證書，包括專業鑽石鑑定證書、車牌，船主牌、大偈牌、導遊牌、潛水牌、寵物傳心術、戲劇表演班證書、中醫初級証書等等

投資經驗：10年

產品數量：15+

資產淨值：無價，每張證書都是提升自己的專業認證

投資風險：時間、學費

投資專業心得：每一張證書都係對自己嘅肯定，只要俾心機，冇考唔到嘅資格。

最高價值產品：珠寶鑒證證書。俾咗最多時間同心機去讀，換來左我踏足珠寶行業的第一大步！ Tag 兩個朋友參加#資產曬冷Challenge，睇下大家 #多可以有幾多 #專可以有幾專 @Carlosbb @stefanman712 同我晒下你嘅Collection！

▲ 衛詩雅把證書「大晒冷」。（取自衛詩雅facebook）

衛詩雅並寫：「人人話玩物喪志，我就話，呢d係玩物養智😎投資同興趣一樣，一定要夠Pro!投資要有專業團隊意見先可以做到最多、最專，不要問，只要Click！⬇️⬇️⬇️」

最後，她再以tag補充：「#資產曬冷Challenge #玩物養智變投資 #別人笑我太瘋癲可是投資我最專 #多可以有幾多 #專可以有幾專 #中銀香港 #BOCHK #投資基金 #專業團隊分析無煩惱 #低門檻購入 #分散投資 #投資環球市場 #一機在手容易變現 #不同風險級別基金 #切合不同需要」

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▲ 衛詩雅曾因收入低感對不起家人而哽咽。（影片截圖）

衛詩雅不斷自我增值

事實衛詩雅十分好學，在圈中有「牌王」之稱。新界長大的衛詩雅與家人居於上水太平邨，家有一姊三弟。

她在16歲兼職任模特兒，2008年被模特兒公司推介為電視劇《四葉草之盛裝舞步愛作戰》試鏡，後來簽約英皇娛樂，於是她辭去當時鑽石銷售員的工作，成為全職藝人。

衛詩雅入行前已考取專業鑽石鑑定證書，這些年也積極考取不同牌照，同事都愛叫她「牌王」。她曾表示：「因我甚麼牌都有，車牌，船牌、大偈牌、導遊牌、潛水牌、寵物傳心術、中醫初級証書，如果有時間，不做一些事會覺很浪費，而考牌最實際。」

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▲ 衛詩雅平時生活樸素，自己到街市買菜煮飯。（影片截圖）

衛詩雅亦坦言這行沒有安全感，試過兩三個月沒有收入，幸公司有預支薪水，才有幾千元可用：「本身很節儉，之前拍戲儲的錢慢慢用。我出街可以不用花錢，跟媽咪住可以有飯食，工作可以借衫，有錢便去泳池游水，沒錢便去沙灘。」

▲ 衛詩雅去年收樓後，興奮地自行去驗樓。（影片截圖）

慳妹衛詩雅成功上車

柳暗花明，身為「牌王」兼慳妹的她在去年前成功上車，以780萬購入啟德一個348呎的一房單位，並繳付了兩成首期約156萬港元，在去年正式收樓。

現在她有型資產---房屋，以及大批無形資產----「證書」，是真正的「小富婆」。

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