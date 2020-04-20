通訊局指港台節目妖魔化警方　向港台發出嚴重警告

▲ 通訊局指港台節目《左右紅藍綠》妖魔化警方，向港台發出嚴重警告，港台已下架有關節目集數。（資料圖片）

通訊事務管理局今日（20日）指，早前審議了兩宗投訴個案，涉及廣播機構違反《電視通用業務守則－節目標準》及《電視通用業務守則－廣告標準》。

第一宗個案涉及港台電視31及31A台，播放的電視節目《左右紅藍綠》。被投訴的日子為去年11月20日，通訊局認為有關節目的準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立，並決定向港台發出嚴重警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

去年11月20日的《左右紅藍綠》，由香港教育大學亞洲及政策研究學系講師蔡俊威擔任嘉賓，評論警方處理理工大學事件。

港台發言人表示，尊重通訊管理局的裁決。早於通訊局轉介上述投訴之前，已移除該節目的網上版本。

通訊局指出，去年11月20日的《左右紅藍綠》收到347人投訴，指節目主持評論警方在中大及理大校園與示威者發生衝突期間的行動時，歪曲事實、煽動仇恨等。另外，主持引述的資料未有資料來源，部分似乎是網上言論，而主持似乎認為有關資料是確鑿的事實。

通訊局認為，港台似乎輕易全盤接受來自網上資訊，並未查證事實，認為港台有疏忽職守之嫌。通訊局認為港台只需稍作查核，可發現主持部分言論有歪曲資料原文的意思，事後亦可作正式澄清和更正，但港台並無行動。

通訊局認為，整個節目刻意用強烈措辭，將警方的行動妖魔化，對警方不公平。通訊局認為，主持在節目中的言論不負責任，可視為仇恨言論、煽動對警隊的仇視，對警方不公平，及可能令警方聲譽受損。

另一宗個案則涉及，香港開電視台播放的電視節目《30分鐘大放餸》，通訊局決定投訴成立，並向奇妙電視發出勸諭。

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記者：陳梓蔚