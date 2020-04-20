【StayHome#WithMe】古天樂發起群星抗疫騷　演藝人協會4.25演出內容曝光

▲ 會長古天樂發起抗疫騷。（取自香港演藝人協會）

受到新冠肺炎疫情影響，香港人減少社交接觸「避炎」，古天樂任會長的香港演藝人協會（HKPAG），為了鼓勵民眾留在家中，參予YouTube主辦的 「全球 Stay Home #WithMe計劃」，今日演藝人協會公布演出詳情，多位娛圈藝人都有參予此抗疫騷，各有在疫情出一分力。

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據演藝人協會facebook公布，抗疫騷活動將於2020年4月25日 (星期六) ，香港時間下午1時至晚上9時，活動口號為「參與YouTube的Stay Home #WithMe，一起透過欣賞YouTube精彩內容繼續留在家中，以正能量和創意抗疫。」

香港演藝人協會在粉絲專頁表示：「為鼓勵大家留家抗疫， 一起協力防止新型冠狀病毒 (COVID-19) 傳播，HKPAG應邀參與YouTube主辦的『全球 Stay Home #WithMe 計劃。』

▲ Stay Home #WithMe活動時間表。（取自香港演藝人協會）

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參與的藝人及創作者眾多，當中包括：「包括薛凱琪、古巨基、蔡一傑、林德信、張繼聰、鍾舒漫、鍾舒祺、J. Arie、小肥、白只、朱栢康、加蔥、Coffee林芊妤、森美、小薯茄等，會透過 YouTube 的 Stay Home #WithMe 全日直播同大家一齊加油，到時大家可以透過以下頻道欣賞精彩內容要留意喇！」

當日由下午1時時至晚上7時，多位藝人會在YouTube分享不同節目，如蔡一傑教授廚藝，Coffee（林芊妤）和林德信教授瑜伽等。

而在晚上7時至9時，多位藝人如張繼聰、古巨基、薛凱琪、夏韶聲、小肥、鍾舒漫和鍾舒祺、雷深如、森美將有音樂會演出。

整個演出將在YouTube頻道免費觀看。

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