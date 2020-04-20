【新冠肺炎】港府徵用富豪東方酒店供旅客留宿等檢測結果　酒店工會：員工感突然政府會包糧

▲ 九龍城的富豪東方酒店被政府徵用作檢疫中心。（曾秋文攝）

港府徵用九龍城富豪東方酒店，周三起（22日）讓有需要通宵等候新冠肺炎病毒檢測結果，而無病徵的海外抵港人士，暫時留宿，強調不會對周邊社區帶來額外風險。有工會指，酒店員工對安排感突然，而政府會為員工「包糧」，但關注酒店中央空調系統是否適合，促政府提供相關健康風險保障。

香港酒店工會主席徐考灃引述酒店員工表示，該酒店今日（20日）早上10時召開會議，通知員工有關酒店被徵用作檢疫中心的安排，但未有特別解釋當中原因。他說，暫不清楚酒店會被徵用多久，而員工普遍都對消息感到突然，因事前並無作出諮詢或通知，對此沒有心理準備，而集團指在酒店被徵用後，政府會替員工「包糧」，若員工不想接觸相關工作，可以選擇辭職。

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徐考灃指，據他了解，醫管局及衞生署會有措施，保障酒店員工不需要接觸留宿人士，例如在他們入住時，酒店員工只會負責登記資料，將房卡交予衞生署職員，再由對方轉交至留宿者，並帶他們上房；酒店提供一日三餐時，會將膳食放於酒店房間門前，由住客自行拿取；如有住客檢測結果呈陽性，則會由衞生署人員送離酒店，並由當局派人消毒及清潔房間。

徐考灃說，現時勞工法例未有保障因工染疫的賠償，認為當局事前應一併諮詢酒店員工，工會亦關注，富豪東方酒店的中央空調系統是否適用﹑酒店員工是否有足夠的防護裝備等，促請政府制定及交代清晰的工作細則及相關健康風險保障。

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記者：陳曉瑩

記者：陳曉瑩