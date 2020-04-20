【新冠肺炎】第二輪抗疫基金補助建造業　非地盤工人亦可受惠

▲ 政府的第二輪抗疫基金補助建造業，今次非地盤工人亦可受惠。（資料圖片）

政府的第一輪抗疫基金被批評涵蓋面不足，其中建造業大部份裝修工人不被補貼。政府早前推出第二輪抗疫基金，發展局發言人指，在第二輪措施下，每名合資格的建造業工友將獲發放一次過7,500元津貼，超過53萬名工友直接受惠，除在地盤工作的工友外，亦涵蓋機電工程署、屋宇署、水務署及消防處認可的註冊工人。

另外，政府同時會向未能受惠於首輪措施、為數約3萬所一般規模較小的建造業相關企業，發放一次過資助。合資格的承建商、專門承造商、工程承辦商、供應商可獲發一次過2萬元資助；而合資格的小型工程承建商、註冊電業／氣體工程／升降機／自動梯／消防裝置的承辦商和機械設備租賃供應商，則可獲1萬元資助。

第二輪「防疫抗疫基金」亦會為建造業培訓提供資助。約600間提供工程／建築及相關專業服務的顧問公司（包括政府認可名冊內的顧問公司、專業學會／協會下公司會員名單內的中小型工程顧問公司），每間將獲發5萬元，支持業內專業人員持續進修，以維持其專業水平和專業資格。

發展局發言人又指，為簡化申請過程，已於首輪「抗疫基金」獲發津貼的工友，會自動獲第二輪資助，無須再提交申請。

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記者：陳梓蔚