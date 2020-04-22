【地球日】疫症大流行病毒反撲人類　綠惜地球訪問鍾楚紅：好擔心下一代及下幾代

▲ 向來關注環保議題的影星鍾楚紅接受綠惜地球訪問說，地球生態健康偏低分。

每年4月22日是「地球日」，適逢今年是50周年兼遇上疫症全球大流行，環團「綠惜地球」邀請政府官員、學者及企業高層為全球及香港環境評分，發現逾9成受訪者認為全球環境「肥佬」。

綠惜地球早前發起有關全球與香港的生態問卷調查，並獲得環境局局長、前天文台台長、能源企業總裁及環境學者等61人回覆。調查發現，以5分為合格，逾9成受訪者給予全球環境5分或以下，認為合格的不足一成，平均分只有3.6、而香港得分雖然高於全球水平，惟仍有近7成半受訪者認為不合格，平均分有4.3，兩者均低於合格水平。

向來關注環保議題的影星鍾楚紅接受綠惜地球訪問說，地球生態健康偏低分，情況雖未至於明天就是世界末日，「不擔心自己，但好擔心下一代及下幾代，預計會有更多人需要離開自己的家園，遷移去其他較安全的地方」。至於本港情況，她認為「如果香港不再推『有違天意』的大工程，好像『明日大嶼』，善用現有資源建設，香港仍是安全」。她補充指，大白象工程大肆破壞現有自然環境，會令香港獨特面貌消失。

▲ 每年4月22日是「地球日」，適逢今年是50周年兼遇上疫症全球大流行。(陳靜儀攝)

綠惜地球指，若路程不超過一小時，鍾楚紅平時會以行路代替乘車，且購物前亦會前考慮用途及棄置時會如何處理。鍾楚紅認為，過度砍伐樹木、使用太多一次性即棄用品，加速地球負擔及污染，故會盡量節約能源、扭轉速食文化及支持環保企業，同時希望政府加強環保政策，包括鼓勵綠色工業、可再生能源、回收減廢等，強調政府政策對培養市民的環保文化非常重要。

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新冠肺炎疫症全球大流行，該會環境倡議總監朱漢強指，沙士與新冠肺炎均由食野味引起，這種行為是逾越自然，敗壞了生態系統，地球從不需要人類存在，人類的生存卻須依賴地球，不善待地球就不能怪地球「發脾氣」，以極端天氣、病毒等反撲人類，「今次疫情明顯是沒吸收到上次慘痛的教訓」。

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他稱，疫情改變了市民的生活習慣，多留家中不敢外出，一日三餐多叫外賣，加速即棄文化，他擔心即使疫情結束，市民「習慣外賣，久而久之連下樓吃個飯都懶」。此外，他認為若疫情完結「一定會出現報復式旅遊、消費，因已悶太久」，而全球各國亦會為經濟復甦而鼓勵市民消費旅遊，到時經濟是好了，地球卻因人類不斷消耗資源而依舊受害。

朱漢強稱，政府應趁現時借機提高市民的環保意識，例如疫情完結後未必一定要大魚大肉、肆意消費旅遊。他引述歐盟的十國環境部長近日發起公開信，強調復甦方案定要有綠色政綱，包括再生能源、生物多樣性復育和循環經濟等，認為當局於促進經濟復甦同時，宜思考如何在其中「加點綠色、有機」，以打破單純資本主義文化。

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記者：洪芷晴