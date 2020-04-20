  • 26°C
香港時間 : 2020420日 (週一) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】香港芭蕾舞團分享近況　推免費網上節目及Zoom練習

社會 19:43 2020/04/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

雖然場地觀眾皆無，但香港芭蕾舞團仍努力提供網上節目。（香港芭蕾舞團圖片）

新冠肺炎疫情令港人「有街出不得」，更令本地眾多藝術團體失去表演場地和觀眾。但本地藝術團體並無因此停擺，就如香港芭蕾舞團，有留家抗疫的過程中，亦不忘訓練，更想方設法與觀眾互動。

香港芭蕾舞團在社交媒體向觀眾交待近況，現時團員需失去訓練場地，但45位舞蹈員仍繼續於每天早上11時30分至下午1時，透過Zoom上芭蕾課。她們在舞團導師帶領下進行密集的芭蕾扶把練習，和核心/強度訓練。

舞團表示，雖然效果未如在排練室共同訓練理想，但團員之間能每日相見，亦不失為一件美事。​

舞團由上月起，推出了不同的網上節目，如觀察亦可嘗試的芭蕾舞課，節目逢星期一、三、五下午3時播出，觀眾可於首播後隨時到hkballet.com重溫，或到舞團的Facebook專頁觀看。

至於原訂於2020年6月5日首演的全新製作劇目《羅密歐＋茱麗葉》，舞團表示已無法如期舉行，但仍密鑼緊鼓預備，期待6月或之後與觀眾分享製作成果。

立即下載hketApp，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚

相關文章

演藝學院「表演藝術」排名連升兩年　首度躋身QS世界大學學科排名十大
04:05 2020/03/04
演藝學院「表演藝術」排名連升兩年　首度躋身QS世界大學學科排名十大
【新冠肺炎】音樂藝術導師停課零收入　業界不滿政府零支援
16:49 2020/04/16
【新冠肺炎】音樂藝術導師停課零收入　業界不滿政府零支援
【新冠肺炎】康文署場地關閉　逾8成體育教練轉任其他行業工作
15:25 2020/04/01
【新冠肺炎】康文署場地關閉　逾8成體育教練轉任其他行業工作
疫情 停擺 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
12:27 2020/04/19
【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值
16:53 2020/04/16
【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
今日 11:46
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播