【新冠肺炎】香港芭蕾舞團分享近況　推免費網上節目及Zoom練習

▲ 雖然場地觀眾皆無，但香港芭蕾舞團仍努力提供網上節目。（香港芭蕾舞團圖片）

新冠肺炎疫情令港人「有街出不得」，更令本地眾多藝術團體失去表演場地和觀眾。但本地藝術團體並無因此停擺，就如香港芭蕾舞團，有留家抗疫的過程中，亦不忘訓練，更想方設法與觀眾互動。

香港芭蕾舞團在社交媒體向觀眾交待近況，現時團員需失去訓練場地，但45位舞蹈員仍繼續於每天早上11時30分至下午1時，透過Zoom上芭蕾課。她們在舞團導師帶領下進行密集的芭蕾扶把練習，和核心/強度訓練。

舞團表示，雖然效果未如在排練室共同訓練理想，但團員之間能每日相見，亦不失為一件美事。​

舞團由上月起，推出了不同的網上節目，如觀察亦可嘗試的芭蕾舞課，節目逢星期一、三、五下午3時播出，觀眾可於首播後隨時到hkballet.com重溫，或到舞團的Facebook專頁觀看。

至於原訂於2020年6月5日首演的全新製作劇目《羅密歐＋茱麗葉》，舞團表示已無法如期舉行，但仍密鑼緊鼓預備，期待6月或之後與觀眾分享製作成果。

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記者：陳梓蔚