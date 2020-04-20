【新冠肺炎】富豪東方酒店被徵用作檢疫中心居民感憂慮　政黨促港府澄清徵用酒店準則　

▲ 民主黨不滿政府突然徵毗鄰有大量民居的九龍城富豪東方酒店作隔離設施用途。（黃傑偉攝）

港府徵用九龍城富豪東方酒店，港府徵用九龍城富豪東方酒店，周三（22日）起讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿，有當區居民對此感憂慮；政黨則促港府澄清徵用酒店準則。

居於該酒店毗鄰的寶城大樓的陳先生坦言，對酒店用作隔離中心感到憂慮，將會今晚即時遷出所住單位，他希望政府可交代徵用該酒店的時間表，以供居民了解更多清昕資訊。

▲ 居民陳先生居於酒店毗鄰的寶城大樓，對酒店用作隔離中心感憂慮。（黃傑偉攝）

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民主黨不滿政府突然徵毗鄰有大量民居的九龍城富豪東方酒店作隔離設施用途，今日（20日）下午到酒店請願，要求政府立即公開交代徵用準則。

民主黨立法會議員黃碧雲認為，政府繼續用亞洲博覽館，或較遠離民居的迪士尼酒店用作隔離中心較合適的做法，不明白政府為何在竹篙灣隔離中心將於數星期後落成前，卻徵用處於人口稠密的酒店為取樣處所，選取的準則莫名其妙，做法只會惹人疑竇，促請政府詳細解釋選取該酒店的準則。

九龍城區議會主席、民主黨蕭亮聲蕭亮聲則指，事實上機場博物館鄰近有兩間酒店，政府選址富豪東方酒店，

何不選址同屬富豪集團旗下的富豪機場酒店？



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記者：黃傑偉