【新冠肺炎】首次有康復出院者「再確診」入院　瑪麗醫院指病人體內有病毒殘餘　不具傳染性並非再次受感染

▲ 南區區議員黃銳熺傍晚在社交網站上指，接獲通知早前已出院的第496宗個案再次確診新冠肺炎。不過，他其後引述醫院團隊指，目前有關個案是否再度確診仍有待確認。

本港今日（20日）自3月5日起再錄得零確診個案，惟南區區議員黃銳熺傍晚在社交網站上指，早前已出院的第496宗個案再次確診新冠肺炎，並已送入瑪麗醫院，他其後指，醫院團隊澄清，目前有關個案是否再度確診仍有待確認，將再作病毒檢測，籲市民現階段無需恐慌。

瑪麗醫院發言人晚上回覆傳媒查詢，指出確診編號第496宗個案的病人， 目前正在瑪麗醫院留醫，初步化驗結果顯示，病人體內有不具傳染性的病毒殘餘，醫療團隊認為病人並非再次受感染。醫院會繼續為病人進行所需的測試，以進一步確定有關結果。

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黃銳熺表示，消息是由患者家人透露，而衞生署今午4時許才通知大廈管理處有關消息。他亦隨即通知食環署安排在大廈附近街道，及確診者住所內進行徹底消毒，並正向相關部門查詢更多資訊。

第496宗個案為一名17歲英國留學生，他於3月22日返港，並在香港仔金豐大廈住所接受家居檢疫，返港翌日咳嗽及喉嚨痛，同月27日確診，並於4月7日康復出院。

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記者：鄧凱文