【港產口罩供應】BFE ≥ 99%及將作美國ASTM Level 1認證　80後港爸製學童口罩周四預售

▲ 兩位80後港爸所創立、專門為學童生產口罩的「Maskology口罩．學」，將於周四（23日）中午開始接受限時網上預購口罩。

新冠肺炎疫情肆虐下，不少市民為搶購口罩而疲於奔命。當中，兩位80後港爸所創立、專門為學童生產口罩的「Maskology口罩．學」，將於周四（23日）中午開始接受限時網上預購口罩，每次預訂兩盒，預計可於5月下旬至6月首輪發貨。

據「Maskology口罩．學」今日（20日）在官方facebook宣布，本周四（23日）中午12時開始將接受限時網上預購，預計5月中投產，5月下旬起至6月首輪發貨，7月次輪發貨。每盒50個，首輪發貨兩盒售270元，次輪發貨兩盒售240元。

為增強公眾的信心，「Maskology口罩．學」表示本次預售總額的50%將交由陳楊律師樓暫時託管，其中一半會待首輪發貨開始後放款，餘額會隨口罩發貨陸續放款。如未能於7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，有關顧客可要求全數退款。

「Maskology口罩．學」學童口罩訂購方法

預購日期: 4月23日（星期四）中午12時起至接受限時網上預購 （名額有限，派完即止）

到「Maskology口罩．學」預售網站（將於4月23日早上11時啟動），成功登入後輸入電郵地址登記。每個電郵只可登記一次。

成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。每個購買連結只可進行一次交易。

預購名額: 28000個

選項及售價： 以下三選一：

1. 首輪發貨：兩盒港幣270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。

2. 次輪發貨：兩盒港幣240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。

3. 首輪+次輪發貨：四盒優惠價港幣470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。

口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣數量有限，送完即止。

付款方式：PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、Apple Pay、Google Pay

收貨方式：

1. 於指定時段內到Maskology合作伙伴BaruruStore於觀塘或Neato於荔枝角的門市免費自取；或

2.「順豐速運」送貨到顧客指定之順便智能櫃或順豐站，運費由顧客在收貨時自付；或

3.「順豐速運」送貨到顧客指定之地址（只限香港地區），運費由顧客在收貨時自付。



口罩規格：

採用BFE達99%或以上之原材料

尺寸為145mm x 95mm

將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證

藍色

每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衞生

香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

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責任編輯:羅嘉欣