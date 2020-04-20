【新冠肺炎】本地學童口罩製造商本周4開放預購　承諾捐5萬口罩予全港小學

▲ Maskology兒童口罩一盒50個，本周四預售。（Maskology網上圖片）

本港學童口罩短缺，有兩位從事教育工作的港爸有感一罩難求，決定成立「Maskology 口罩．學」，自設兒童口罩廠房，銳意紓緩「兒童口罩荒」。

「Maskology 口罩．學」宣布，兒童口罩本周四（23日）中午12時起預售，每人限購最多4盒。首輪口罩料於5月底至6月發發貨。

「Maskology 口罩．學」指，口罩的BFE料達99%，「Maskology 口罩．學」將會為產品作歐盟 EN14683 Type II 及美國 ASTM Level 1 標準認證。

「Maskology 口罩．學」學童口罩售價及訂購方法：

預購日期：4 月 23 日（星期四）中午 12 時起至接受限時網上預購 (名額有限，派完即止)

預購方法：到「Maskology 口罩．學」預售網站 www.maskology.com.hk/（將於 4月 23 日早上 11 時啟動）， 成功登入後輸入電郵地址登記。每個電郵只可登記一次。 成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結只於當日有效，每個購買連結只可進行一次交易

預購名額：28,000 個

發貨選項及售價：首輪發貨（料5月下旬至6月發貨）2盒港幣 270 元、次輪發貨（料7月發貨）2盒港幣 240 元、首輪+次輪發貨4盒港幣470元

付款方式：PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、Apple Pay、Google Pay

收貨方式：（1）於指定時段內到 Maskology 合作伙伴 BaruruStore 於觀塘或 Neato 於荔枝角的門市免費自取；或 （2）「順豐速運」送貨到顧客指定之順便智能櫃或順豐站，運費由顧客在收貨時自付；或 （3）「順豐速運」送貨到顧客指定之地址（只限香港地區），運費由顧客在收貨時自付。

除了公開發售外，「Maskology 口罩．學」承諾將會捐出5萬個學童口罩予全港小學，以及1.5萬個學童口罩予保良局、循道衛理楊震社會服務處、聖雅各福群會灣仔綜合家庭服務中心等社福機構。是次公開預售後，往後會預留供應量10%予全港學校，另外10%予私營教育機構。

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責任編輯：陳梓蔚