【新冠肺炎】富豪東方酒店預留逾400房間作檢疫　受影響住客可退款或轉酒店

▲ 政府於九龍城富豪東方酒店設等候檢測結果中心。（曾秋文攝）

港府徵用九龍城富豪東方酒店，港府徵用九龍城富豪東方酒店，周三（22日）起讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿。該酒店回覆TOPick查詢時表示，已預留超過400間住宿房間予衞生署作為等候檢測結果中心，讓需要通宵等待檢測結果的無病徵人士暫時留宿之用，而使用時間，一切以政府公布為準。

酒店指，已安排現有的住客入住本集團旗下的其他酒店，而已訂房但未入住的客人亦會盡量作同樣安排或作出退款。

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記者：陳曉瑩