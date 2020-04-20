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【新冠肺炎】富豪東方酒店預留逾400房間作檢疫　受影響住客可退款或轉酒店

社會 22:31 2020/04/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

政府於九龍城富豪東方酒店設等候檢測結果中心。（曾秋文攝）

港府徵用九龍城富豪東方酒店，港府徵用九龍城富豪東方酒店，周三（22日）起讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿。該酒店回覆TOPick查詢時表示，已預留超過400間住宿房間予衞生署作為等候檢測結果中心，讓需要通宵等待檢測結果的無病徵人士暫時留宿之用，而使用時間，一切以政府公布為準。

酒店指，已安排現有的住客入住本集團旗下的其他酒店，而已訂房但未入住的客人亦會盡量作同樣安排或作出退款。

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記者：陳曉瑩

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