張震遠涉詐騙證監案續審　污點證人否認為取悅法官牽扯被告入本案

▲ 前行政會議成員兼前商交所主席張震遠（圖），涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會一案，案件今（20日）於區域法院續審。（王仁昌攝）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會一案，案件今（20日）於區域法院續審。辯方盤問污點證人時任財務總監蔡達英時，質疑蔡故意將被告牽扯入本案，以取悅法官及換取更多量刑折扣，又指商交所曾向證監會聲稱將有人注資1億美元（折約8億港元），惟後來支票被取消，而計劃簡報是由蔡與同事所準備。蔡供稱只是說出真話，否認為了取悅法官，又指後來才察覺投資者未必有足夠資金。

被告張震遠（62歲），否認1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪。案件於今年1月底開審，基於疫情肆虐致法庭停擺，案件押後至今才續審。

辯方今開始盤問污點證人蔡達英，即案發時任商交所財務總監。辯方提及商交所的資金水平多次低於證監會要求，而蔡當時負責向證監會提交報告，透過用其他日子的帳戶餘額及待資金流入再撰寫報告等手段，藉以隱瞞商交所資金不足的問題。蔡同意說法。

辯方續指，蔡於2013年5月及2014年6月，與證監會進行會面，後來蔡於2018年11月承認串謀詐騙罪，其後作為污點證人指證被告。辯方質疑，蔡將被告牽扯入案件，是為了取悅法官及換取更多量刑折扣。蔡否認是為了取悅法官，又指自己在證監會會面中，只是「講真話」。

辯方另指，商交所曾多次作出短期借貸，2013年4月18日，被告向證監會聲稱將有1億美元（折約8億港元）注資，而短期內投資方會先注資2,500萬美元（折約2億港元），當時會面中的注資計劃簡報是由蔡與同事所準備，惟後來投資方的支票未能兌現，商交所亦於5月放棄許可及倒閉。

蔡同意辯方說法，但蔡供稱當時是由被告商討及決定長期或短期貸款，他只遵循被告的指示處理商交所還款事項。蔡又同意注資計劃簡報是自己與部門同事負責準備，但直到支票被取消當天，他才察覺投資者可能未必有足夠資金。聆訊明續。

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記者：王仁昌