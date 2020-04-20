【港產口罩供應】目睹父母為子女搶口罩　80後港爸製學童口罩捐全港小學

▲ 兩位80後港爸所創立、專門為學童生產口罩的「Maskology口罩．學」，將會捐出5萬個口罩予全港小學。（「Maskology口罩．學」facebook圖片）

新冠肺炎疫情肆虐下，不少市民為搶購口罩而疲於奔命。當中，兩位80後港爸所創立、專門為學童生產口罩的「Maskology口罩．學」，將於周四（23日）中午開始接受限時網上預購口罩，此外他們更將捐出5萬個口罩予全港小學。

據「Maskology口罩．學」在官方facebook宣布，為了令更多學童受惠，並傳遞關懷互助的精神，「Maskology口罩．學」承諾將會捐出5萬個學童口罩予全港小學，以及1.5萬個學童口罩予保良局、循道衛理楊震社會服務處、聖雅各福群會灣仔綜合家庭服務中心等社福機構，以支援有需要的小朋友，為家長同學生分擔口罩之憂。

有關捐贈的口罩規格如下：

採用BFE達99%或以上之原材料

尺寸為145mm x 95mm

將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證

藍色

每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衞生

香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

更多「Maskology口罩．學」口罩的預售詳情，請看【下一頁】

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣