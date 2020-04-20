  • 25°C
香港時間 : 2020420日 (一) 23:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】目睹父母為子女搶口罩　80後港爸製學童口罩捐全港小學

健康 22:56 2020/04/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

兩位80後港爸所創立、專門為學童生產口罩的「Maskology口罩．學」，將會捐出5萬個口罩予全港小學。（「Maskology口罩．學」facebook圖片）

新冠肺炎疫情肆虐下，不少市民為搶購口罩而疲於奔命。當中，兩位80後港爸所創立、專門為學童生產口罩的「Maskology口罩．學」，將於周四（23日）中午開始接受限時網上預購口罩，此外他們更將捐出5萬個口罩予全港小學。

據「Maskology口罩．學」在官方facebook宣布，為了令更多學童受惠，並傳遞關懷互助的精神，「Maskology口罩．學」承諾將會捐出5萬個學童口罩予全港小學，以及1.5萬個學童口罩予保良局、循道衛理楊震社會服務處、聖雅各福群會灣仔綜合家庭服務中心等社福機構，以支援有需要的小朋友，為家長同學生分擔口罩之憂。

有關捐贈的口罩規格如下：

  • 採用BFE達99%或以上之原材料
  • 尺寸為145mm x 95mm
  • 將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證
  • 藍色
  • 每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衞生
  • 香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

更多「Maskology口罩．學」口罩的預售詳情，請看【下一頁】

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
12:27 2020/04/19
【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
今日 11:46
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值
16:53 2020/04/16
【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值