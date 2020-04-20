議員疫下紛用Zoom開會　或因保安問題減少用？

▲ 民建聯周浩鼎（左上）曾以視像會議方式，與財經事務及庫務局副局長（中上）開會。（周浩鼎提供）

自新冠肺炎爆發以來，不少人改為在家工作、在家上課，大家對視像會議軟件變得不陌生。不過，部分軟件如Zoom就傳出有保安問題，立法會議員會否減少使用呢？

民建聯多名議員，都有用Zoom的經驗，主席李慧琼指，以Zoom與民建聯地區支部的同事開會，而政府公布第二輪防疫抗疫基金措施後，亦與多個業界視像會議聽意見。最近Zoom被指出現保安漏洞，到底她會否擔心會議洩密？李慧琼笑言，自己最初用Zoom，並不知道原來有錄影功能，又認為疫情已令大家生活改變，形容使用視像會議，「就好像每個人都帶口罩一樣」，相信日後都會繼續去做。

議員柯創盛坦言，開初使用Zoom時並不習慣，始終面對面才有即時反應，更透露試過曾出意外，好似官員接收不良而要不斷重複提問，又試過會議期間訊號中斷，不過在疫症及限聚令下，使用Zoom能解決當前問題。

本身是執業律師的議員張國鈞透露，近月用Zoom處理不少律師事務，尤其涉及跨境案件，否則一旦需要出入境，隨時需要隔離14天。雖然Zoom被指有保安漏洞，但他若然會議沒有敏感內容，就毋須過份擔心，而且利用Zoom可避免檢疫問題，又可減少社交接觸。

而議員梁志祥亦是用家之一，他就大讚視像會議有可取之處，就是可安排市民與官員直接對話，好似本月底會與教育局視像會議，因不少教育工作者希望向局方表達停工問題。

不過，資訊科技界莫乃光就有不同意見，他更因Zoom被揭發安全問題，已轉用Google Meet與同事開會，又大舉其他網上會議工具，例如Microsoft Teams等，教導市民不妨給自己更多選擇，但若然只是觀看課程或公開研討會，使用Zoom的問題則不大。

既然以往曾用Zoom，會否令民主派溝通內容外洩？莫乃光表示，民主派向來喜歡面對面溝通，能夠較為集中，所以一向沒有用Zoom的習慣。