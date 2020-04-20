張竹君與一名政府高層「撞樣」？　政界人物撞樣多籮籮

▲ 脫下口罩的張竹君，竟然是與一名政府高層「撞樣」？

今日本港事隔48天再錄得零確診個案，疫情記者會暫告取消。負責主持記者會的衞生防護中心顧問醫生及傳染病處主任張竹君醫生，更錄得連續72日「開工」紀錄，不少市民對她印象深刻，認為她回答問題專業、有禮。疫情關係，市民對張竹君都戴上口罩的樣子不陌生，但其實脫下口罩的張竹君，竟然是與一名政府高層「撞樣」？

疫情之下，市民對戴上口罩的張竹君感到熟悉，但張竹君任職衞生防護中心多年，過去不時亦以「真面目」接受傳媒訪問，沒有戴口罩的她，與律政司司長鄭若驊居然「撞樣」？事實上，當在Google搜尋器輸入「張竹君」三字，竟自動出現「鄭若驊」的名字，這證明網民經常同時搜尋兩人，先成為熱門搜尋字眼，而網上討論區不時也有貼文指，兩人長得很相似。

▲ （資料圖片）

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其實，政圈中不乏「撞樣」的例子，當中的佼佼者莫過於是「林鄭三姊妹」。特首林鄭月娥當選後，委任過現職是發展局主任 （工務） 特別職務的丁葉燕薇， 為行政長官辦公室常任秘書長，當時有網民稱民政事務總署前署長陳甘美華與兩人好似樣，三人同是短髮戴眼鏡，驟眼望實在有幾分相似，若同場一起猶如三姊妹合照。

立法會內亦有一對「撞樣」議員，民建聯蔣麗芸曾經形容，黨友劉國勳和民主黨尹兆堅「兩個都肥肥哋、圓碌碌」好似樣。建制派議員何君堯試過行近尹兆堅身邊，叫「劉國勳議員」，尹兆堅側頭一望，指指自己說「係我啊！」，何君堯尷尬叫一聲「Andrew」後離開。確實，尹兆堅都說過，曾經有記者差點認錯他是劉國勳，自己的樣子「百搭」。