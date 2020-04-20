  • 25°C
香港時間 : 2020420日 (一) 23:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

張竹君與一名政府高層「撞樣」？　政界人物撞樣多籮籮

政治 22:53 2020/04/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

脫下口罩的張竹君，竟然是與一名政府高層「撞樣」？

今日本港事隔48天再錄得零確診個案，疫情記者會暫告取消。負責主持記者會的衞生防護中心顧問醫生及傳染病處主任張竹君醫生，更錄得連續72日「開工」紀錄，不少市民對她印象深刻，認為她回答問題專業、有禮。疫情關係，市民對張竹君都戴上口罩的樣子不陌生，但其實脫下口罩的張竹君，竟然是與一名政府高層「撞樣」？

疫情之下，市民對戴上口罩的張竹君感到熟悉，但張竹君任職衞生防護中心多年，過去不時亦以「真面目」接受傳媒訪問，沒有戴口罩的她，與律政司司長鄭若驊居然「撞樣」？事實上，當在Google搜尋器輸入「張竹君」三字，竟自動出現「鄭若驊」的名字，這證明網民經常同時搜尋兩人，先成為熱門搜尋字眼，而網上討論區不時也有貼文指，兩人長得很相似。

（資料圖片）

（資料圖片）

（資料圖片）

 

（資料圖片）

（資料圖片）

（資料圖片）

其實，政圈中不乏「撞樣」的例子，當中的佼佼者莫過於是「林鄭三姊妹」。特首林鄭月娥當選後，委任過現職是發展局主任 （工務） 特別職務的丁葉燕薇， 為行政長官辦公室常任秘書長，當時有網民稱民政事務總署前署長陳甘美華與兩人好似樣，三人同是短髮戴眼鏡，驟眼望實在有幾分相似，若同場一起猶如三姊妹合照。

立法會內亦有一對「撞樣」議員，民建聯蔣麗芸曾經形容，黨友劉國勳和民主黨尹兆堅「兩個都肥肥哋、圓碌碌」好似樣。建制派議員何君堯試過行近尹兆堅身邊，叫「劉國勳議員」，尹兆堅側頭一望，指指自己說「係我啊！」，何君堯尷尬叫一聲「Andrew」後離開。確實，尹兆堅都說過，曾經有記者差點認錯他是劉國勳，自己的樣子「百搭」。

撰文 : 傅流螢

相關文章

【新冠肺炎】連續5日確診數字單位數　張竹君：仍要繼續保持社交距離
17:20 2020/04/16
【新冠肺炎】連續5日確診數字單位數　張竹君：仍要繼續保持社交距離
【零確診感染】張竹君連續72日出席記招今暫停　香港市民：張醫生可以休息下
今日 16:29
【零確診感染】張竹君連續72日出席記招今暫停　香港市民：張醫生可以休息下
【齊心抗疫】張竹君收花　荷蘭駐港領事館向醫管局送花1.2萬枝向醫護致敬
今日 19:23
【齊心抗疫】張竹君收花　荷蘭駐港領事館向醫管局送花1.2萬枝向醫護致敬
政治 林鄭月娥 衞生防護中心 鄭若驊 新冠肺炎疫情 疫情

最高瀏覽

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
12:27 2020/04/19
【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對　帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
今日 11:46
【新冠肺炎】三家庭共9人同一餐廳相隔1米用膳先後中招　研究：冷氣機氣流加速飛沫傳播
【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值
16:53 2020/04/16
【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值