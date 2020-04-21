【DSE2020】中學安排考生1米距離排隊進校　自製膠屏風作臨時間隔

▲ 若有考生沒有發燒、但出現持續咳嗽，會被安排到特別室應考。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情稍為放緩下，中學文憑試（DSE）將於本周五（24日）開考，有中學校長預計早上8時許是考生到校高峰期，屆時會加倍人手並安排考生保持1米距離排隊進校，並已編排試場座位距離至少1.9米。

另擔心有考生應考期間突然出現敏感咳嗽、但不願轉到特別室的情況，校方將自製約20個透明膠片屏風作臨時間隔。

文憑試筆試將於本周五展開，首科是視覺藝術科，4科核心科目下周一起陸續舉行，由通識科打頭陣。考評局在試場實施多項防疫措施，位於葵芳的獅子會中學校長林日豐昨稱，該校試場已為開考作好準備。

考評局要求試場提早於早上7時50分起讓已完成上述程序考生進入，林日豐料早上8時至8時10分會是考生到校的人流高峰期，已在學校入口地面貼上排隊位置標記，要求每名考生相隔1米，讓考生有序完成一系列防疫措施，包括用酒精搓手液清潔雙手、量體溫及遞交健康申報表。

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▲ 獅子會中學入口地面用白線標記排隊位置，要求每名考生相隔1米。（梁偉榮攝）

▲ 學校入口設有紅外線體溫檢測儀，若考生未能過關，可稍候片刻再用額探及耳探量體溫。（梁偉榮攝）

林日豐指，若考生先後在紅外線體溫檢測儀、額探及耳探「三關」仍達攝氏38℃或以上，便不得進入試場，若考生在首1、2關未能過關，會安排考生在旁稍作休息再量體溫；他亦預計或會有發燒考生不接受結果、拒絕離場，「即使考了，考評局亦會跟進」。

▲ 學校地下設「靜候區」，讓完成量體溫等程序的考生等候進入試場。（梁偉榮攝）

座位安排方面，林日豐指，該校禮堂原本可安排全數約200名考生，現只可在禮堂設置88個座位，另加開8至9個課室，經調節後所有座位保持1.9至2米距離。

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特別室設膠片屏障

林續指，若考生進校時沒有發燒、突然因敏感而持續咳嗽，會請該考生轉到特別室，房內所有枱均加設膠片屏障；但考慮到有考生未必願意調房，為減考生與監考員在試場持續溝通對他人造成紛擾，將會動用自家製的10個可移動屏風，及10個已固定在枱邊的屏風，以阻隔飛沫之用，「照顧考生在原試場應考的意願，同時保障其他人包括身邊考生及考務人員的安全及感受。」

▲ 林日豐指，學校將自製10個可移動的膠片屏風作臨時間隔。（梁偉榮攝）

▲ 獅子會中學製作多款屏風，供其他學校參考。（梁偉榮攝）

此外，該校另額外購買使用次氯酸水清毒的霧化儀器，加快清潔試場速度；各樓層廁所亦會開放，供考生分批保持1米距離排隊使用。該校將比去年動用多1倍人手協助考試進行。林日豐強調，學校防疫安排周詳，所用儀器亦有一定水準，籲考生對學校要有信心。

▲ 獅子會中學校長林日豐表示，校方花費6,500元添置一部次氯酸水霧化機（右），加快消毒試場座位。（梁偉榮攝）

教育局局長楊潤雄昨表示，政府為應屆考生準備的20萬枝便攜裝酒精搓手液，昨起已分批運送到各試場。學友社亦將於下周二（28日）英文科開考當日，在逾8成英文科試場派放約4.5萬枝酒精搓手液，今起陸續運到學校。

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記者：馮琪雅