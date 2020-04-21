【新冠肺炎】校長盼中五優先復課　以準備校本評核工作

▲ 獅子會中學校長林日豐表示，期望當局安排中五優先復課，以準備校本評核工作。（梁偉榮攝）

全港中小學及幼稚園復課無期，教育局局長楊潤雄日前表示將視乎新冠肺炎疫情及學校準備情況，考慮由高中先復課，有中學校長期望當局安排中五優先復課，以準備校本評核工作；而復課後首要任務則為全校師生做好衞生教育。

獅子會中學校長林日豐表示，若中四及中五同時復課，以該校為例，總人數多達約300人，若先由中五復課，人數可減半，更方便學校嘗試管理，以及測試交通工具的盛載力。

他指出，中五生有大量校本評核（SBA）需於本學年下學期開始「落手做」，以往約7至8成校本評核於中六開學首1至2個月已完成，特別是中英文、物理、化學、生物及應用學習科目，對於面授教學需求更大，故有需要盡快復課。

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林日豐強調，學校準備、防疫物資準備及疫情放緩的3大復課條件缺一不可，若屆時以全日制上課，因應共同午膳的傳播風險，需教導學生改變進食習慣，以便保持環境衞生，「在短期內不一定要吃熱飯、雞脾、乾炒牛河等，可改為簡單的三文治及生果等，不需要用枱、可坐在一旁及分流進食。」

該校亦考慮在復課後，供部分身體不適的學生，使用特製的膠片屏風，以減低傳播風險。至於防疫物資方面，他指各中學的口罩庫存量差異大，由1,000至1萬個不等，仍需當局協助採購。

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記者：馮琪雅