【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天

▲ 林鄭月娥指，4月23日到期限制社交距離措施，會延長實施多14天。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，昨日是自3月5日以來本港首次錄得零確診個案，之前日都是單位數字的增長，當中絕大部分是輸入個案，但並非是鬆懈的時候，同時宣布到4月23日午夜到期的社交距離的措施，會延長14天，食衞局局長稍後會詳細交代。

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她強調政府有關部門會嚴格執行規例，在食肆方面作34次檢控，群組聚集方面發出131個定額罰款並作3個檢控，有關執法工作是一視同仁，早前有10位警員違犯群組聚集並打傷同僚，必須嚴正跟進，會接受法律的制裁和內部紀律處分。

另外，林鄭月娥又提到，立法會財委會上周六（18日）通過涉及1375億元防疫抗疫基金的撥款，昨晚與司局長初步檢視30多個項目後，有7成措施馬上接受申請，就可為合資格的個人或企業提供支援，亦會就當中不多於10個項目探討細節優化空間。

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記者：陳子謙