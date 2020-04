【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆

香港寸金尺土,在居住環境細小的情況下,要騰出充足空間讓工人姐姐休息睡覺,相信曾讓不少僱主煩惱。繼早前出現的有傢俬設計師為工人姐姐設計組合櫃「屋仔床」,再發現有涼薄僱主明明單位實用面積達932呎,卻讓工人姐姐睡在窄小櫥櫃,被網民鬧爆。

網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」分享,指發現一個過千呎的大單位,居然要工人姐姐睡在廚房的櫥櫃上。從照片可見,櫥櫃與一般家庭櫥櫃無異,沒有特別因而擴大,沒足夠的活動空間,只有兩扇「百葉門」讓空氣流通。櫥櫃也附上一條樓梯好讓工人姐姐可以爬上去睡覺,而且廚房內亦有一部分體式冷氣機。

網民對此表示,「香港人真心痴線,過千呎屋要工人「擒」上廚櫃瞓。」,更指猶如「亞洲國際監獄」。網民更貼出該單位的租盤廣告,證明真有其事。

從租盤廣告可見,該單位位於銅鑼灣,建築面積達1200平方呎,實用面積932呎,3房2廳2浴室,空間絕對充足。廣告描述中寫明,No helper's room but cabinet storage can be converted to private space for helper to sleep. (雖然沒有工人姐姐房,但可將櫥櫃轉換成私人空間讓姐姐睡覺。)同時,也寫著有非常寬敞的客廳和飯廳。

有網民透露曾親身到單位參觀,表示「本身間屋連埋啲核突傢俬裝修,又現成有梯有扶手,你話屋主自己有無叫工人住吖拿.....」

一眾網民對涼薄僱主狠狠批評,大多表示不敢相信,直言:「真心坐監好過」、「齋睇都知唔隱陣,重少少都冧」、「叮噹咩」、「廚房咁污穢邊係人住架,咁大地方點解唔比張床人地瞓呀。」

【納米工人床】為家傭設計「封閉性姐姐房」 納米組合櫃床連樓梯衣櫃

【涼薄僱主】設計組合櫃「屋仔床」供外傭睡 傢俬公司:有床有私隱已待她不薄

立即下載hket App,掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯:羅嘉欣