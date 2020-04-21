【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

▲ 將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨。

新冠肺炎疫情持續，不少民眾防疫意有所提高，惟有網民在網上分享，將軍澳一間凍肉舖職員為取貨，竟直接腳踩食物上。據美國早前研究指，鞋底細菌比廁所多3倍。

有網民昨（20日）在facebook群組「將軍澳主場」圖文並茂發帖稱，

排隊俾錢時見到，所以買嘢回家真係要洗過先放入雪櫃。

從其上傳的圖片顯示，一名女職員為取貨，竟腳踩在凍肉上，鞋底直接碰到凍肉。

帖文一出引起網民熱議，有網民直言感到嘔心，「隔住個mon都想嘔」、有網民稱直斥該名職員過分，太過明目張膽，無言以對；有網民稱，以後買凍肉，還是去超市購買，有信心保證；另有網民建議目擊網民手持相片，向該凍肉舖老闆投訴，讓職員有所警惕。

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美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

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港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣