【十八年後的終極告白】陳山聰何啟南擂台騷肌 山聰戒油鹽糖練成零脂肪 娛樂 10:09 2020/04/21 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向 ▲ 《十八年後的終極告白》陳山聰何啟南騷body。（取自IG） 陳山聰、黃智雯、譚俊彥、楊秀惠等主演的《十八年後的終極告白》昨晚首播，首集已充滿懸疑氣氛，陳山聰跟譚俊彥，開場已有年青版殺死一名小混混，甚有迫力。 劇中講到成長後的陳山聰，成為黑社會成員，山聰為展現霸氣，特地操練一身肌肉。昨晚首集一幕他跟何啟南在擂台打拳，二人都大展健身操成的身段。 ▲ 山聰在首集跟何啟南已有一場激戰。（影片截圖） 山聰在IG亦發布他跟何啟南的肌肉照，山聰之前在《十八年後的終極告白》分享，為鍛鍊肌肉下了不少苦功，過程中戒油、鹽、糖之餘、更連水也戒掉，做到身上零脂肪。 撰文 : TOPIck柴犬出動 相關文章 【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台 死慳死抵5年儲20萬成功上車 18:17 2020/04/20 【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台 死慳死抵5年儲20萬成功上車 【十八年後的終極告白】7子殺人案拆解誰是真兇 黃智雯趙希洛演情敵爭譚俊彥 10:43 2020/04/09 【十八年後的終極告白】7子殺人案拆解誰是真兇 黃智雯趙希洛演情敵爭譚俊彥 【十八年後的終極告白】重演《天若有情》經典一幕 陳山聰楊秀惠向劉德華吳倩蓮致敬 17:37 2020/04/06 【十八年後的終極告白】重演《天若有情》經典一幕 陳山聰楊秀惠向劉德華吳倩蓮致敬 陳山聰 譚俊彥 何啟南 演員 娛樂人物職業 健身 電視劇