【十八年後的終極告白】陳山聰何啟南擂台騷肌　山聰戒油鹽糖練成零脂肪

▲ 《十八年後的終極告白》陳山聰何啟南騷body。（取自IG）

陳山聰、黃智雯、譚俊彥、楊秀惠等主演的《十八年後的終極告白》昨晚首播，首集已充滿懸疑氣氛，陳山聰跟譚俊彥，開場已有年青版殺死一名小混混，甚有迫力。

劇中講到成長後的陳山聰，成為黑社會成員，山聰為展現霸氣，特地操練一身肌肉。昨晚首集一幕他跟何啟南在擂台打拳，二人都大展健身操成的身段。

▲ 山聰在首集跟何啟南已有一場激戰。（影片截圖）

山聰在IG亦發布他跟何啟南的肌肉照，山聰之前在《十八年後的終極告白》分享，為鍛鍊肌肉下了不少苦功，過程中戒油、鹽、糖之餘、更連水也戒掉，做到身上零脂肪。