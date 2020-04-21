林鄭月娥：上周六有關兩辦角色爭議的新聞公布引起混亂　特區政府表示歉意

▲ 林鄭月娥表示，特區政府上周六發布的新聞稿公布引起混亂，特區政府表示歉意。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，關於近日引起中聯辦和港澳辦在基本法下角色和定位的爭議，特區政府上周六發布的新聞稿公布引起混亂，特區政府表示歉意，相關局長昨晚亦有致歉，但事件不應影響或令人質疑特區政府對問題的清晰立場，亦不應容許有人借議題轉移視線或淡化問題的核心。

她指出，問題的核心是有部份立法會議員，特別是郭榮鏗議員主持的立法會內會所作的事，是惡意拉布、妄顧公眾利益，影響立法會運作，遍離基本法下立法會應履行的職責。

就有關特區政府的立場，林鄭月娥表示，港澳辦和中聯辦港澳辦是代表中央的機構，獲得中央授權去處理香港事務的機構，當然有權有責去監督基本法的落實，因為他們是代表中央，中央是透過基本法授權確保香港有高度自治。

她又指，一國兩制的全面落實是需要中央和特區政府，以至香港其他機關嚴格尊守，現時討論的都是偏離了問題的核心，亦有少許惡意污滅中央機構所扮演的角色，事實上中聯辦過去一直確切履行職責，並沒有干預特區政府依法自行管理的事務，由於立法會是香港體制重要的一環，兩辦要履行對香港的監督，當然可以擁有發言權並作出提點。

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記者：陳子謙