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【限聚令】延長關閉11個類別處所、餐飲及限聚令等社交距離措施至5月7日

社會 11:57 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

政府表示延長措施是避免本港的疫情逆轉。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，昨日是自3月5日以來本港首次錄得零確診個案，之前日都是單位數字的增長，當中絕大部分是輸入個案，但並非是鬆懈的時候，同時宣布到4月23日午夜到期的社交距離的措施，會延長14天。食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）上午11時45分在政府總部見記者，交代延長社交距離等措施14天。

【限聚令】政府最新指示　星期四起撤銷食肆顧客不得超過座位數目一半限制　

食物及衞生局局長陳肇始指出，政府刊憲延長限聚令兩個星期至5月7日，但同時放寬餐飲業的部分規管，包括不再限制飲食處所最多只可坐半數座位的要求，其餘限制仍然繼續生效。

陳肇始指出本港新型肺炎確診個案有所緩和，反映政府的措施有成效，同時有醫護及市民大眾共同努力，由於全球疫情仍然嚴峻及反覆，為防本港疫情逆轉，因此決定延長限聚令。根據第599F章及第599G章藉在憲報刊登的公告發出最新指示：

  • 撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%；
  • 延長所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集已實施的要求十四天，由4月24日凌晨零時起生效至5月7日。

【新冠肺炎】香港疫情緩和？　袁國勇：港人仍須警惕否則變新加坡翻版

至於食肆的執法上，餐飲業必須採取下列防疫措施，為期14天：

  • 每枱最多坐4人
  • 枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排
  • 要求所有人進入餐廳前量度體溫
  • 所有人均須佩戴口罩(飲食時除外)要為顧客提供消毒潔手液

政府星期四起撤銷食客佔座位數目一半限制，但仍要保持1.5米距離。（資料圖片）

指示關閉美容院和按摩院，及延長關閉以下第599F章的表列處所

  • 遊戲機中心
  • 浴室
  • 健身中心
  • 遊樂場所
  • 公眾娛樂場所
  • 設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）
  • 美容院
  • 通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）
  • 卡拉OK場所
  • 麻將天九耍樂處所
  • 按摩院（附件一的處所除外）

食物及衞生局提醒餐飲業務負責人及表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

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記者：伍瑋瑋

陳肇始 林鄭月娥 食物及衞生局 行政會議 限聚令 口罩

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