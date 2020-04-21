【瘦身陷阱】吃粉麵輕食亂添魚露易墮減肥陷阱　黃凱詩：高鈉飲食可致水腫增磅

▲ 營養師黃凱詩認為，外食越南粉的湯底已很夠味，若再胡亂添加魚露，攝取鈉量太多，會令身體水腫及增磅。（iStock圖片）

自從新冠肺炎疫情開始以來，很久已沒外膳了。這天，忽然很掛念我至愛的越南牛肉湯檬，決定「出關」一次，我致電Bonnie︰「有沒有興趣去吃越南粉？」

她興高采烈地說︰「有好東西吃當然贊成。」越南牛肉湯檬也是減磅戰友的恩物，侍應為我們端上食物，Bonnie吃了一口，便隨手拿起餐桌上的魚露，我立即問︰「還不夠味嗎？」

「湯底不夠濃。」她說。

▲ 營養師黃凱詩指出，攝取鹽份太多，會影響血壓。（iStock圖片）

魚露亦屬高鈉成員

我提醒她︰「湯底已很夠味！別吃得太鹹！攝取鈉量太多，會影響健康。」

「又不是下鹽，只是加點魚露吧！」她不滿地說道。

「調味料中，不僅鹽含鈉，魚露亦屬高鈉成員之一，另外，香港人很喜歡用的雞粉和蠔油也含有鈉啊！」我解釋。

Bonnie也來扮專家︰「天然的海鹽，就算是那些高貴的喜馬拉雅山岩鹽，也並非很健康。上星期，消委會報告中提及，當中有六成半，都有重金屬污染呢！」

用天然食材提升食物味道

「沒錯，真的防不勝防，畢竟，現在大自然的污染實在太嚴重，不過，就算不是污染問題，鹽還是少吃為妙，輕則水腫增磅，重則影響血壓。」我說。

Bonnie聽罷，終肯放下手中的魚露。

▲ 善用不含鈉的天然食材，如洋蔥，也可幫助提升食物味道。（iStock圖片）

「其實，很多不含鈉的天然食材也可幫助提升食物味道，常用的蒜、薑、洋蔥、胡椒、香菇、花椒八角和香茅等，又或者一些香草如百里香、迷迭香和羅勒等，都是不錯的調味之選。上星期，你嚷著要吃梅菜肉餅，我轉用了香菇代替梅菜，也喚醒了你的味蕾啊！」我如數家珍地列舉了一些天然調味食材作建議。

她笑說︰「倒也是。但……我不懂得煮，今晚也想吃，不如，你今晚煮多一次。」

撰文：黃凱詩（營養師）