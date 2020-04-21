【金正恩命危】缺席祖父金日成生忌紀念日掀傳聞　CNN 報道： 金正恩接受手術後病危

▲ CNN 報道： 金正恩接受手術後病危。

北韓領導人金正恩傳出病危！據美國有線電視新聞網（CNN）引述一名知情的美國官員透露，美國正在監測有關情報，金正恩接受心血管手術後狀況危急，正處於危險中，美國政府正持續追蹤相關消息。報道指，金正恩上月15日疑似缺席其祖父、已故領袖金日成生忌紀念日，引起外界關注其健康狀態。

據韓媒《Daily NK》引述北韓匿名消息報道，金正恩本月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管治療，由頂尖醫生聯合操刀，目前正在金剛山度假區休養，而金正恩最後公開露面，是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議上，隨後即動身前往醫院。

消息人士透露，金正恩自去年8月已出現心血管問題，但近月數度登上白頭山後情況惡化。報道又指，金正恩是因吸煙、肥胖及過勞等問題，導致其健康狀況在近月每況愈下。美國CNN報道，正密切監察有關金正恩已病危的情報。

金正恩的健康狀況一直是北韓的最高機密，2014年金正恩曾「神隱」消失40天，令各界神經高度緊繃，金正恩出現健康問題的傳言滿天飛。當時，金正恩的「後尾枕」竟透露了健康機密。

1. 腦中風高危人士

金正恩後頸位置有明顯的皺褶，南韓聯合通訊社引述南韓一綜合醫院醫生意見，認為金正恩過胖，或屬於可能患心肌梗塞、腦中風、糖尿病等疾病的高危一族。

2. BMI＞40！

另有南韓醫療專家指，32歲的金正恩後腦杓後尾枕的一堆皺紋，健康似乎很有問題，推測他的體質指數（BMI）看來超過40，是重度肥胖者。

根據標準，男性的理想BMI指數應24，25至29.9已是超重，30至39.9屬於嚴重超重，而金正恩的BMI真的達40，便屬於極度超重人士。

金正恩的祖父金日成和父親金正日生前都患有糖尿病和高血壓。金正日曾因腦中風須接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣