【美國疫情】殯儀館迫爆處理遺體要等3日　丈夫疑在家染疫亡妻無奈伴屍用冰塊止屍臭

▲ 美國一名男子在家染疫亡，由於殯儀館迫爆，處理遺體要等3日，其妻只能無奈伴屍一段時間。

新冠肺炎疫情肆虐，其中美國疫情嚴峻，確診人數近80萬，有逾4萬人染疫亡，死亡人數急升，以致殯儀館不勝負荷。美國一名男子在家染疫亡，由於殯儀館迫爆，處理遺體要等3日，其妻只能無奈伴屍一段時間，用冰塊防止丈夫屍身發臭。

需3小時至3天處理屍體

據美國《紐約郵報》（New York Post）報道，近日62歲男子Gregory Treadwell疑因感染新冠肺炎在家中不治，其57歲妻子Tami Treadwell報案後，救護人員上門檢查，卻遺下Gregory的遺體不顧。市醫療辦公室人員告訴她，可能需要3小時至3天才會來處理屍體。Tami抨擊政府的做法︰

這就是我們的城市，我們受到如此不堪的對待！

她矛頭直指紐約市長白思豪（Bill de Blasio）︰

這非常不人道，我對你感到羞恥。市長，你必須派人來把這些屍體運離這裡，這些人都是在家中喪生的。你怎能讓我們自行處理，同時伴屍數天？

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聯絡逾20間殯儀館求助

Gregory是一名4孩父親，子女的年齡介乎9歲至37歲，他任職貨車司機，多年來努力工作養家。Tami指丈夫感冒了五天，他們曾看醫生，醫生卻說不要去醫院，待在家裡就好，怎料他最終不幸在家病逝。

丈夫去世前幾小時，Tami還看到他跟女兒在一起，她們為他送上熱茶及一切暖和的東西。他抱病在家期間，仍一直惦記著工作。

隨著美國染疫死亡人數增加，太平間和殯儀館的需求已不堪重負。為免丈夫的屍身發臭，Tami不斷在遺體上加冰塊。家屬聯絡了20多間殯儀館，終於有一間回覆可以運走Gregory的遺體。她哭著說：

這是有史以來最糟糕的事情。

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責任編輯︰王明芳