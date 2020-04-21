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【限聚令】10休班警食宵夜涉違限聚令　林鄭月娥：特區政府嚴格執行規例一視同仁

社會 10:28 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

林鄭月娥指限制社交距離的措施，執法一視同仁。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前表示，延長限制社交距離等措施14天，食物及衞生局局長陳肇始在11時45分會公布詳情。

林鄭月娥指出特區政府會嚴格執行有關限制社交距離的規例，她強調執法工作會一視同仁，因此日前有10名警務人員涉違反群組聚集，並打傷一名同僚，必須嚴正跟進，除接受法律制裁，亦要接受紀律處分。

【新冠肺炎】林鄭月娥：4月23日到期限制社交距離措施　會延長實施多14天

她又表示明白措施為市民日常生活帶來不便，但希望市民忍耐一段時間，又說香港並無「封城」，日常生活已比其他城市為好。

事發在4月19日在元朗屏輝徑一間食肆發生警員互毆事件，一名女警勸阻時遭同胞用玻璃樽擊傷頭部。警方發言人昨日（20日）表示，警方經進一步調查，相信10名休班警員違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，將向法庭申請有關傳票。

【限聚令】10休班警食宵夜涉違限聚令　警方將票控

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責任編輯：伍瑋瑋

香港 元朗 林鄭月娥 行政會議 限聚令

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