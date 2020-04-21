林鄭月娥對信貸評級再次下調感到失望　不認同與本港防疫措施有關

▲ 行政長官林鄭月娥對惠譽國際再度下調本港信貸評級感到失望。（馮渶柱攝）

信貸評級機構惠譽國際繼去年9月後，再度下調本港信貸評級，外幣主權評級由AA下調至AA-，評級展望由負面轉為穩定。行政長官林鄭月娥表示，本港過去經歷一年的社會動盪，是會影響到國際對本港的信心。

她又指出，本港今年失去美國傳統基金會全球最自由的經濟體的第一名，跌至第二位，最主要原因是保安，並不是對香港傳統優勢有所懷疑，對於今次評級再次下降感到失望，但不認同與近日本港抗疫情況有關，因為疫症是全球大流行事件，本港不需採取極端手段，例如把整個城市冰封，仍有今日的成效，有關機構應認真考慮有關因素。

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記者：陳子謙