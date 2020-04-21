【新冠肺炎】政府租富豪東方酒店檢疫　許樹昌：不存在病毒透過冷氣系統傳播可能性

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調入住酒店的檢疫旅客並無病徵。（資料圖片）

港府徵用九龍城富豪東方酒店，明日（22日）起讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，徵用民居附近酒店讓旅客等候檢測結果問題不大，而呼籲附加居民毋須擔心。

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許樹昌今早（21日）接受電台節目時指，相關的酒店是讓旅客在獨立房間休息，徵用民居附近酒店讓旅客等候檢測結果問題不大。他強調入住酒店的旅客無病徵，而且住在獨立房間，酒店人員會送餐至他們的房門，他們在等候時亦不可外出，若然初步確診，亦會轉送到醫院，因此酒店附近有民居都不大問題。

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有住在酒店附近的市民陳先生指出，自己所住的大廈面對酒店出風口，育有兩個小孩，擔心病毒會經冷氣或通風系統傳播，因而會搬到親友家暫住。陳先生批評政府宣布來得很突然，事前未有通知區內居民徵用酒店的決定，而且並無衞生署或政府人員到場解說安排，令居民十分擔心其安排會增加感染風險。許樹昌表示，由於相關人士有獨立房間休息，不會四處走動，而且兩棟大廈距離有100米。他又舉例指，即使酒店內確診者咳嗽，但飛沫的重量於1.8米範圍內向下沉到地毯，不會飄到冷氣系統，因此不存在病毒透過冷氣系統傳播的可能性，而且酒店的冷氣可以獨立調節，並設有過濾網，呼籲市民不用擔心，最重要是保持個人及環境衞生。

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本港昨日是自3月5日來再次出現無新增確診個案，他指出，前日（19日）有一宗涉及一名女空中服務人員的個案是源頭不明的本地個案，認為市民不要太早鬆懈及開心。他又指，要28天連續零感染是有一定困難，但如果28日內確診個案都是單位數字，沒有社區大爆發，情況會較為理想，早前亦建議政府延長限制社交距離的措施。至於昨日有一名康復患者出院後，再對病毒呈陽性，他表示，相信是患者體內一些已死了的病毒的基因，並沒傳染性。

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責任編輯：郭詩詩