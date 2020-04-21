【4月21日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月21日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周二（21日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

Medicom將推出日本醫用口罩

麥迪康（Medicom）昨日（20日）在Facebook宣布即將於市面上供應新一批日本製的Comfort+醫用耳掛口罩（便攜包）給零售市場。

詳情：【口罩供應】Medicom麥迪康將推日本製Comfort+口罩 符合歐洲醫用口罩標準 EN14683 Type II

「Maskology口罩．學」周四預售口罩

「Maskology口罩．學」將於周四（23日）中午開始接受限時網上預購口罩，此外他們更將捐出5萬個口罩予全港小學。

詳情：【港產口罩供應】目睹父母為子女搶口罩 80後港爸製學童口罩捐全港小學

好棧食品有限公司派口罩、酒精搓手液及消毒濕紙巾

好棧食品有限公司今日（21日）上午10時45分派1,000份抗疫包，包括3個口罩、1枝酒精搓手液（100ml）及1包消毒濕紙巾（80片），對象為50歲或以上人仕(不設代領)，需出示長者咭/香港永久身分證作核實。

門市地址：元朗青山公路203號地下

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責任編輯：王芷瑩