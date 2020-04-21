【伙記辦大事】萬綺雯歐陽震華齊離開TVB　《伙記辦大事》成收視福將蚊蚊Bobby仔告別作

▲ 萬綺雯歐陽震華離巢。

久休復出的萬綺雯（蚊蚊）和歐陽震華（Bobby仔）這對最佳拍檔，早前為TVB拍攝集警匪與律政元素為題材劇集《伙記辦大事》，同場更有視帝馬德鐘一起鬥戲，令劇迷非常期待《伙記辦大事》。

可是有「收視福將」之稱的歐陽震華原來與TVB已完約，至於一直深受觀眾愛戴萬綺雯亦，TVB與她續約談判失敗，萬綺雯決定離巢，令《伙記辦大事》成Bobby仔與萬綺雯告別TVB之作。

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▲ 萬綺雯和歐陽震合作《伙記辦大事》。（網上圖片）

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難忘喪愛之痛

萬綺雯自2016年拍畢與郭晉安主演的《致命復活》後，便沒再為TVB拍劇。

而蚊蚊自2012年加盟TVB後，共接滇了5套劇集，當中包括《老表, 你好嘢!》、《好心作怪》、《食為奴》、《老表，你好hea！》和《八卦神探》。

劇接劇的生活令萬綺雯感身體不勝負荷，在2015年，在拍攝《東坡家事》後曾向媒體透露要視乎身體狀況接劇。而且最令她難過的，是在15個月內有6隻愛貓相繼離世。

之後，蚊蚊休息超過半年才接拍《致命復活》（劇集在2016年播出）。

▲ 萬綺雯與楊卓娜同樣保養有道。（取自微博）

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而今年開拍的《伙記辦大事》，是蚊蚊與歐陽震華自2015年播出的《東坡家事》後，再度合作《伙記辦大事》。

今年和TVB完約的蚊蚊亦決定不再續約，而TVB的藝員介紹中已找不到蚊蚊蹤影，《伙記辦大事》或成蚊蚊在TVB的最後作品。

首位訓練班出身視帝

《伙記辦大事》另一主角歐陽震華亦早與TVB結束賓主關係。一直是TVB「收視福將」的歐陽震華，早前以客串身份演出《開心速遞》也能創造出近33點收視佳績。

對於和蚊蚊再度合作《伙記辦大事》，當時歐陽震華難掩喜悅，相信默契十足的二人，在《伙記辦大事》中定能擦出火花。

▲ 兩大視帝同場鬥戲。（網上圖片）

訓練班出身的歐陽震華，早期都是跑龍套的角色，到1992年《壹號皇庭》飾演余在春後才開始深受觀眾歡迎，與林文龍、陶大宇、林保怡等同為90年代的師奶殺手。

有歐陽震華演出的劇集通常都是收視保證，2000年，歐陽震華憑《洗冤錄》「宋慈」奪萬千星輝賀台慶本年度我最喜愛的男主角，成為第一位訓練班出身的「最佳男主角」。

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