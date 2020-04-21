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【大師出手】草間彌生寫下抗疫打氣詩歌　配七彩富士山冀盼旭日依舊升起

休閒 11:09 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

「波點女王」草間彌生為對抗新冠肺炎寫下鼓勵詩篇。（Yayoi Kusama in her studio, 2017）

新冠肺炎肆虐全球，日本為亞洲的重災區之一。作為當代藝術的殿堂級人馬，草間彌生也寫下抗疫希望詩歌，並為世界加油打氣，說「戰勝可怕病毒，為我們的靈魂尋求愛的讚歌」，並附以她畫作《七色的富士山》系列中的《生命無限，向著宇宙燃燒之時》，以勉勵世人對抗疫症。

在疫情蔓延的當下，宅在家中的市民心情難免鬱悶。而日本藝術家「波點女王」草間彌生則在近日於東京大田藝廊（Ota Fine Arts）及倫敦當代藝術畫廊Victoria Miro官網上發表詩篇，主題正圍繞著抗疫，揉合悲慟與盼望，值得大家一讀。內容提到「象徵著在這場疫情結束後，旭日依舊升起，溫暖照耀守護著每一個人。」

草間彌生的作品《七色的富士山》系列中的《生命無限，向著宇宙燃燒之時》。（© YAYOI KUSAMA）

詩篇配以《七色的富士山》系列中的《生命無限，向著宇宙燃燒之時》，橘橙色的富士山充滿活力，配以笑面太陽予人希望。

詩篇如下︰

「儘管遙不可及，我仍不斷祈禱那閃閃微光
能照耀著前方的道路
如期待已久的宇宙光芒
如今我們正身處世界黑暗的一面
眾神持續地為我們加持那播灑到全宇宙的希望

為了那些被遺忘的人，每個人和所愛之人的故事
該是為我們的靈魂尋求愛的讚歌時候了
在這一歷史性的威脅中，剎那曙光指向未來
讓我們一起歡唱輝煌未來的歌
一起前進

懷著深切的愛和全世界人們的努力
現在是克服病毒並呼喚迎來和平的時刻
我們因愛而聚集，我希望能完成這一願望
是時候戰勝和克服不幸困境了

對於阻礙我們的COVID-19
我說：從地球上消失吧！
我們將戰鬥
將與這個可怕的怪物戰鬥

現在是全世界人們起身奮鬥的時刻
我對那些所有已經戰鬥的人們表示深深感謝」

世界的藝術革命家

草間彌生敬上

撰文︰司徒家傑

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