口罩臭 口罩肌 主婦手 教你挑選產品逐一擊破

為保護自己和他人，日日戴口罩、隨身攜帶酒精搓手液已成為「日常」。不過，長期戴口罩並不舒服，更會令人意識到長存已久的口腔異味問題，同時帶來皮膚敏感、出油等問題，而頻繁洗手及使用酒精搓手液，也會刺激手部皮膚，令角質皮脂保護層受到破壞，導致水分流失而皮膚乾裂、紅腫、痕癢等。這些尷尬問題，其實選對日常護理用品就能解決。

消滅口腔細菌 清除尷尬異味

現在一戴口罩，很多時就是一整天，在外就餐亦不敢鬆懈，吃完飯就戴回口罩，這樣會令口罩內層黏附大量口水、口氣及食物的油膩氣味，而食物殘渣在口腔內經細菌分解腐化，令異味持續「發酵」，「口罩好臭」成為令人尷尬的問題。要有效解決「口罩臭」問題，就要從源頭做起——消除口腔內細菌。

英國曾針對9至20歲的民眾做口腔測量，發現牙齒僅佔口腔面積的25%，因此，刷牙並不能徹底清潔口腔，需要搭配牙線、漱口水等等才能徹底清潔口腔細菌。李施德林全護ZERO配方漱口水口感溫和，每天兩次，能有效消滅99.9%引致口氣問題的口腔細菌，預防各種口腔問題，保持口氣清新。不過出門在外，食飯後漱口未必方便，李施德林推出全新速效口腔清新噴霧，實驗證明可迅速清除口氣、異味。在戴口罩前後、吃完有濃郁味道的食物，輕輕一噴就能隨時隨地保持清新口氣。早晚用漱口水消除口腔細菌，在外隨身帶好口腔清新噴霧告別異味，帶給你24小時的口氣清新。

▲ 早晚使用漱口水，有助清除口腔細菌，消滅異味。

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做好水油平衡 告別口罩肌

解決「口罩臭」，也不要忘記關注口罩下的皮膚健康呀。即使口罩材質透氣通風，但由於口鼻不斷呼出熱氣，加上口罩貼緊面部，形成密閉空間，皮膚如同置身蒸氣房，導致油脂分泌變多，容易產生痕癢及痘痘等皮膚問題。要解決「口罩肌」帶來的暗瘡粉刺問題，就需在潔面時就做好水油平衡：深度清潔皮膚的同時應注意保濕，避免皮膚過乾。「 Neutrogena Deep Clean深層淨化洗面乳」的深層清潔科技，以豐盈潔膚泡沫深入徹底清潔肌膚，長效控油配方有效減少油脂分泌，維持肌膚水油平衡，而且內含高純度保濕成分，深層淨肌同時潤澤乾燥肌。

為保持衞生潔淨，不可避免地要頻繁洗手，如果不好好呵護，就會愈洗愈乾燥，嚴重者甚至會脫皮、紅腫。「手是女人的第二張臉」，當然不能忽視對雙手的保養。因此，洗手及使用酒精搓手液後，應使用保濕滋潤成分較高的護手霜補充天然油分及滋潤皮膚，恢復表皮屏障保護功能，減輕乾燥痕癢感。「 Neutrogena 無香料護手霜」蘊含高達40%的甘油成分，高滲透能力及修護作用，只需一粒黄豆般大小的份量，便足夠為雙手提供17小時的滋潤。

▲ 「 Neutrogena Deep Clean深層淨化洗面乳」的深層清潔科技，在清潔同時維持肌膚水油平衡。

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▲ 「手是女人的第二張臉」，千萬別忽視對手部肌膚的呵護。

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築起肌膚隱形防線 無懼乾燥痕癢

此外，現在大家都習慣用酒精搓手液和酒精進行消毒殺菌，不過酒精會抽乾皮膚水分， 令肌膚出現乾燥痕癢問題。要改善乾燥及受剌激肌膚，你需要築起隱形肌膚防線，加強肌膚的耐受力，當肌膚屏障功能強化後，皮質膜便能有效防止外界各種刺激及有害物質，並透過角質層防止肌膚內的水分和營養流失，減少乾燥痕癢等肌膚不適。Aveeno天然燕麥沐浴露蘊含天然燕麥萃取，能平衡肌膚pH值，溫和潔淨同時可以平衡肌膚微生態，有效滋養乾澀肌膚，幫助建立健康的肌膚屏障，抵禦外來侵襲，告別乾燥和痕癢。

▲ 要改善乾燥及受剌激肌膚，你需要築起隱形肌膚防線，加強肌膚的耐受力。

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（特約）