【新冠肺炎】香港疫情緩和？　袁國勇：港人仍須警惕否則變新加坡翻版

▲ 袁國勇提醒香港仍未可以鬆懈。

本港4月20日未有新增新冠肺炎確診個案，是自3月5日以來出現「零個案」，疫情是否有所緩和呢？港大醫學院微生物學學系講座教授袁國勇就TOPick查詢疫情時回覆指，港人仍需警惕，否則會如今日錄得逾千宗新增個案的新加坡。

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被西方視為抗疫模範的新加坡，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續惡化。新加坡當局指，新加坡在4月20日單日新增1,426宗確診個案，為單日新高。外籍勞工宿舍續成播毒溫床，拖累新加坡累積病例達至8,014宗，新加坡繼續是東南亞錄得最多宗新冠肺炎確診個案的國家。新加坡衛生部周一指，單日新增個案絕大部分與外勞相關，單日所新增1,426宗內，本地公民或永久居民僅佔16宗。

本港在4月20日錄得零宗個案，市民對疫情緞和有所盼望之外，也笑言連日開記者會的衞生防護中心傳染病處張竹君醫生可以「休息一下」，又指「祝君安好」之時，TOPick向港大醫學院微生物學學系講座教授袁國勇查詢有關疫情發展，袁國勇回覆以新加坡作為例子提醒港人，現時疫情下，因為香港居住環境擠迫，大部分巿民都住在分層式公寓和不少長者住在安老院。

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他又表示更有不少巿民是一家三口住在不足60平方呎的劏房，環境欠佳情況如同新加坡外籍勞工的宿舍，故港人不要鬆懈，要繼續保持警覺，否則有機會成「新加坡翻版」。

袁國勇領導的團隊早前公布研究，指新冠病毒能於兩日內在人體細胞複製多100倍，複製能力較沙士病毒高約3.2倍，又比沙士更懂得阻攔免疫系統攻擊，因而出現無病徵但帶大量病毒的患者。袁國勇形容，新型冠狀病毒可潛伏於社區造成大型傳播，單靠隔離病人、接觸者不足以完全消滅疫情，料疫情不可能在7月前消失。

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記者：楊玉珠