【狠毒保母】吸毒保母當2歲女童出氣袋　重摔落地顱骨骨折亡全屋滿佈血跡

▲ 保母當女童出氣袋，女童受虐致死。

美國早前發生一宗恐怖虐殺幼兒案，36歲保母疑在醉酒及吸毒後，虐打一名23個月大的女童，當警方和救護人員到場時，其家中滿布血跡，女童亦因顱骨骨折而死。

據《太陽報》報道，事發於3月1日，36歲保母Kellie Barthel晚上帶著23個月大的Vayda去買酒和入油，然而在翌日清晨5時半左右，Kellie的男友回家時，發現Vayda遍布傷痕，且失去心跳呼吸，與Kellie一起躺在滿是血泊的床上。

男友看見狀況，立即致電報警，他向警方表示，孩子全身都是血，鼻子裡也有血，滿身瘀傷。這時，Kellie突然搶過電話說，孩子「很好」，只是鼻子流血，但可以派救護車前來。警方還在電話中聽到Kellie與男友爭論的聲音，Kellie亦一度要求男友離開。

家中滿佈血跡

警方隨後前往Kellie住所，他們發現房間地板留下一條長長的血跡，屋裡很多家具，如浴室和廚房的垃圾桶、毛巾等均有血跡，花盆亦被弄翻。Kellie情緒激動地將孩子丟到地上，並向警方大喊：

快做點甚麼吧！

不過，救護人員查看時，Vayda的身體已變得冰冷，當場證實死亡。警方指出，孩子從頭到腳都是瘀傷，

我們與急救人員對話，在他們看來，受害人被當成出氣筒，我們趕到時她已經死亡。Kellie承認，在3月1日晚喝了酒，而根據血檢報告，其體內還含有冰毒。

儘管Kellie聲稱，由於Vayda在地上小便惹她生氣，她就用手打了Vayda的背部5下。

不過，根據解剖報告，Vayda是死於顱骨骨折和腦外傷，且是因為反覆遭到摔打而破裂，其嘴唇還有嚴重割傷，明顯與其證詞不符。目前Kellie被拒保釋，將於4月29日接受進一步審判。

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責任編輯：王明芳