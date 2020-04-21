【內地復工】家具廠辦「接吻比賽」慶祝復工　負責人：讓大家放鬆一下心情

▲ 家具廠辦「接吻比賽」慶祝復工，負責人稱讓大家放鬆一下心情。

新冠肺炎疫情持續，不過內地許多企業及廠房陸續復工，江蘇省蘇州市一間家具廠近日為慶祝復工，舉辦了一場「慶復工賽接吻」活動，男女員工隔着已消毒過的透明玻璃上接吻，負責人聲稱是「為了讓大家放鬆一下心情」。活動引來熱議，有網民批評不顧衞生兼低俗。

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綜合內地媒體報道，江蘇省蘇州市一間家具廠近日復工，廠方舉行了一場名為「慶復工賽接吻」活動，從網上流傳的片段可見，活動吸引了十多對男女員工參加，他們拉下口罩，隔著透明玻璃「接吻」，而其他員工就拍掌助興，為參賽者加油。

負責人馬先生表示，參加者大部分是夫妻或情侶，他指疫情讓大家很壓抑，「在工作中不能放鬆心情就容易出現生産事故」，於是舉辦了這個活動。他強調，考慮到衛生問題，兩名參加者之間隔著一層透明玻璃，「用消毒的酒精棉擦了很多遍」。

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不過活動引起網民熱議，許多人認為在非常時期下舉辦這種活動令人難以理解，亦擔心會有播毒風險，「復工也得做好防疫措施」、「放鬆不等於可以低俗」、「腦子有問題？」、「低級趣味」。

責任編輯：王俊賢

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