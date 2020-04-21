【限聚令】政府最新指示　星期四起撤銷食肆顧客不得超過座位數目一半限制　

▲ 政府最新指示撤銷餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%。

食物及衞生局指出，近日本港新型冠狀病毒病的確診個案增長有所緩和，反映醫護和社會各界年初以來，共同努力下，各項減少社區接觸和邊境管制的公共衞生措施，初見成效。但全球疫情，既仍然嚴峻，亦十分反覆。為慎防本港疫情出現逆轉，功虧一簣，食物及衞生局局長決定延續《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（合稱《規例》）下的措施兩個星期，同時精簡規管餐飲業務的要求。

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食物及衞生局局長今日（21日）根據第599F章及第599G章藉在憲報刊登的公告發出最新指示：



（一）撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%；



（二）延長所有其他就餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集已實施的要求十四天，由4月24日凌晨零時起生效至5月7日。

食物及衞生局發言人提醒餐飲業務負責人及表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

此外，任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

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截至四月二十日凌晨零時，各執法部門根據第599F章共向35名違規營業或未有遵守營業指示的餐飲或表列處所負責人提出檢控，其中一名違規營業的酒吧負責人被法庭判處監禁一星期。就禁止羣眾聚集方面，執法部門已根據第599G章發出了131張定額罰款告票予參與受禁羣組聚集的人士，並向三宗涉嫌組織受禁羣組聚集的個案提出檢控。各部門會繼續派員巡查，確保處所的營運者及市民配合規例要求。

發言人表示，上述指示有助進一步減少社交接觸。政府會因應疫情的發展，不時檢討相關措施的可行性，適時作出調節。

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記者：伍瑋瑋