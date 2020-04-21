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【名牌抗疫】Canada Goose趕製紅色防護衣　900員工每周產6萬件供應加國醫護

休閒 12:04 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

加拿大羽絨品牌Canada Goose增設8條生產線推出防護衣。（圖片由Canada Goose提供）

新冠肺炎疫情持續，歐美仍是重災區，不少跨國性大型的時裝品牌有見及此，都動用了旗下的廠房來生產口罩或是防護衣，新加入的有近年大熱的羽絨品牌Canada Goose，為加拿大的醫護人員提供防疫物資。

位於加拿大的Canada Goose廠房。（圖片由Canada Goose提供）

Canada Goose聲言疫情若出現嚴重情況，可將全部生產線改為製作防疫衣。（圖片由Canada Goose提供）

中國是Canada Goose其中一個最重要的市場，單是去年第3季財報說錄得3.99億美元的銷售額，眼見最大的市場有難，早前2月，品牌就向武漢市慈善總會捐贈100萬元人民幣，而隨著加拿大確診的數字日升，品牌對自己祖國亦有所行動。

部分防保護衣己經送到去當地的醫院。（圖片由Canada Goose提供）

重啟加國所有生產線

今次Canada Goose將重啟其位於加拿大的所有8條生產線，廠房內900名員工將會全力開工，務求每周至少可以生產出60,000件防護服，並將以成本價交付150萬件防護服，而任何從生產中取得的非主觀性利潤都將捐贈給加拿大國家COVID-19救濟基金。

同一時間，品牌又承諾免費生產及捐贈14,000套手術和隔離服。而位於多倫多及溫尼伯的兩間工廠所生產的防護物資，亦開始運往加拿大各地的醫院及醫療機構。

每件防護衣背後都有品牌的商標，真正幫到人，但又懂得做宣傳。（圖片由Canada Goose提供）

品牌的CEO Dani Reiss說：

作為擁有加拿大境內最大服裝生產製造設備的公司之一，我們即時調整生產設備並投入個人防護裝備製作中，甚至已經準備好將我們所有的設備投入生產，致力為對國家出力。

正所謂發財立品，加拿大羽絨品牌Canada Goose去年市值大漲至38億美元，今次自己國家有難，又豈會坐視不理？

記者：何偉雄

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