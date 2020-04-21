【新冠肺炎】機場抵港人士通宵等候者須入住富豪東方酒店　陳肇始：酒店非檢疫中心不會為社區帶來額外風險

食物及衞生局今日（21日）公布，延長限聚令、餐飲規管及關閉11類商業場所的措施14天，食衞局局長陳肇始表示，近8成本港確診個案是輸入個案或相關接觸者，抗疫工作關鍵一環是如何堵截病毒境外輸外引至社區蔓延，宣布明日起所有沒有病徵的機場抵港人士，要去到亞博館進行檢測後，亦要到指定地方等待病毒檢測結果，衞生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，前往在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。

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陳肇始強調，有關人士在離開衞生署臨時樣本採集中心時，均沒有出現任何病徵，在確認檢測結果為陰性前，所有抵港人士會被安排乘坐專車直接入住酒店，故此有關安排不會對酒店所處的社區帶來額外風險。

她又指，鑑於部分個案涉及家居檢疫人士在檢疫結束前後確診，所以衞生署昨日亦會為所有機場入境人士提供額外樣本瓶，要求他們在第12日早上自行收集深喉唾液樣本，進行另一次病毒檢測，若結果呈陽性，衞生署會作出跟進。

問及為何選用富豪東方酒店作為衞生署等候檢測結果中心，陳肇始解釋，由於不少抵港人士會回家或酒店進行強制家居檢疫，為了讓檢測工作做得好，希望所有100%抵港人士可以做樣本和留樣本的情況。

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記者：陳子謙